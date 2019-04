Drainage am Biberdamm im Rombach eingebaut

Am Hauptdamm im Rombach wurde im Auftrag der Stadt Ladenburg eine Drainage eingebaut, um den Wasserpegel um etwa 20 bis 30 Zentimeter abzusenken. Dies soll die durch die Biber verursachten Vernässungen in den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen dauerhaft minimieren. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, wurde die Maßnahme in enger Zusammenarbeit mit dem Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Karlsruhe, Ulrich Weinhold, durch die Firma Schnell ausgeführt. Zuvor hat der BUND Ladenburg bereits eine einfache Pegelstandsanzeige sowohl am Hauptdamm wie auch am Gewann Entensee aufgestellt. Diese überwacht auch den Pegelstand. Der Damm wird in den kommenden Tagen durch die Biberfamilie wieder aufgebaut, wodurch sich der Pegel erneut erhöht. red

