Draußen sitzen ab Februar jetzt möglich

Jetzt darf im Februar wieder die Sonne scheinen: Der Ladenburger Gemeinderat hat bei einer Enthaltung mehrheitlich die Sperrzeiten so angepasst, dass Wirte und Cafébetreiber schon vom 1. Februar an und bis 15. November im Freien Stühle aufstellen dürfen. Dieses Frühjahr hatte es Ärger gegeben, weil sich die Stadtverwaltung aufgrund der bisher gültigen Rechtsverordnung trotz schönstem Wetter schon im zweiten Monat des Jahres außerstande sah, eine Genehmigung zu erteilen.

„Ladenburg ist auf seine Gastronomie angewiesen, und wir sind froh, wenn es ihr gut geht“, nahm Sophian Habel (CDU) Stellung. Auch Marius Steigerwald (Grüne) befürwortete diese „kleine, aber wichtige Maßnahme zur Wirtschaftsförderung“. Auf Antrag von Angelika Gelle (SPD) stimmte eine kleinere Ratsmehrheit auch dafür, dass an Musikfestivalabenden (außer sonntags) bis ein Uhr nachts im Freien serviert werden darf.

Max Keller (Grüne) befürchtet als Bewohner der Altstadt jedoch, dass „damit ein größeres Fass aufgemacht“ werden könnte: „Es gibt in der Altstadt auch noch Einwohner, und ich will keine Diskussionen wie in Heidelberg und keine Partymeile in Ladenburg einziehen sehen.“ Wie Keller sahen es Teile der Grünen und der Freien Wähler. Dazu Gerhard Kleinböck (SPD): „Ich sehe keine schleichende Einführung einer Partymeile.“ pj

