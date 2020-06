Draußenschule informiert Eltern

Informationen für interessierte Eltern zum aktuellen Stand der Draußenschule in Ladenburg, die möglichst zum Beginn des Schuljahres 2021/22 eröffnet werden soll, gibt es am Sonntag, 5. Juli, von 15 bis 17 Uhr, und zwar je nach Wetter im oder am Glashaus im Reinhold-Schulz-Waldpark, wo sich auch das künftige Schulgebäude befindet. Verbindliche Anmeldung ist erforderlich (Internet: draussenschule-ladenburg.de), da die Teilnehmerzahl aufgrund der Corona-Hygienebestimmungen im Gebäude begrenzt ist. Ab etwa 16.30 Uhr gibt es im Freien unterschiedliche Stationen zum Austausch über Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020