Dreck im offenen Rinnsal: Stadt kündigt Lösungen an

Vor rund sieben Jahren hat die Stadt Ladenburg das Kandelbachbett im östlichen Bereich der Altstadt auf einem Teilstück von 20 Metern wieder geöffnet. Seitdem vergeht kaum ein Jahr ohne Kritik am Zustand des Grabens entlang der Hauptstraße. Zuletzt hatte FDP-Stadtrat Wolfgang Luppe den Finger in die Wunde gelegt. Er sprach im Januar von einer „Kloake“ (wir berichteten). Im vergangenen Oktober gaben kritische Äußerungen des sachkundigen Einwohners Werner Molitor („kaum Wasser, zunehmende Verschmutzung“) im Technischen Ausschuss (TA) des Ladenburger Gemeinderats Anlass zur Frage, ob die Ratsentscheidung von 2011 möglicherweise ein Fehler war.

Jetzt will Bürgermeister Stefan Schmutz die Diskussionen beenden: „Der aktuelle Zustand ist genau das Gegenteil von dem, was städtebaulich erreicht werden soll, nämlich eine Aufwertung des Viertels“, sagte er am Mittwochabend im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats. „Wir nehmen die Kritik aus Ihren Reihen und von etlichen Bürgern sowie Anwohnern des Bereichs auf“, betonte Schmutz. Wie er ausführte, habe der Bauhof die Wasserrinne kürzlich erneut gereinigt, dennoch sei kein ausreichender Durchfluss vorhanden. „Vermutlich ist die Pumpe verstopft“, sagte Schmutz und kündigte den Stadträten an: „Wir wollen in Klausur gehen, um die unbefriedigende Situation zu lösen, und werden unsere Vorschläge mit Ihnen diskutieren.“

Auf „MM“-Nachfrage verdeutlichte die Verwaltung gestern Nachmittag das Ziel der Überlegungen im Rathaus: So wolle man die bisherigen Problemstellungen in Angriff nehmen, zum Beispiel durch einen höheren Wasserdurchlauf sowie eine regelmäßige Säuberung. Ebenfalls sei eine zeitlich befristete Abdeckung in den Wintermonaten denkbar. „Eine vollständige beziehungsweise dauerhafte Schließung des Bachlaufs scheidet aus, da sonst die gewährten Fördermittel zurückgezahlt werden müssten“, teilte Nicole Hoffmann mit, die Referentin des Bürgermeisters.

„Die Bach“, wie man mundartlich in Ladenburg sagt, betrieb einst Mühlen im Stadtgebiet und erinnert viele ältere Römerstädter an ihre Kindheit mit Wasserspielen. Der Kanal wurde 1975, auch aus hygienischen Gründen, größtenteils stillgelegt oder umgeleitet und zugeschüttet. Im Jahr 2011 beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, ein 20 Meter langes Teilstück des Bachkanals im „Schriesheimer Viertel“ teilweise wieder zu öffnen. Der Zustand der Bachabdeckung sei marode, begründete seinerzeit Bürgermeister Rainer Ziegler die Investition. Eine reine Erneuerung des Bestandes wäre nicht zuschussfähig und die Kosten mit rund 60 000 Euro fast genauso hoch wie bei der dann umgesetzten Alternative gewesen. Diese schlug bei der Stadt letztlich mit rund 76 000 Euro zu Buche.

Die Kosten für Öffnung, Auskleidung mit Natursandstein und Abdeckung beliefen sich inklusive Beleuchtung und Pflanzungen zwar insgesamt auf rund 183 000 Euro, doch gab es Zuschüsse vom Land. Bei der umstrittenen Entscheidung 2011 enthielten sich dennoch sechs Stadträte der Stimme. Der damalige SPD-Fraktionschef Gerhard Kleinböck befürchtete bereits, dass „ein Dreckloch“ geschaffen werde.

Vor fünf Jahren wurde der Bereich zwischen dem Platz an der Linde und dem früheren Geschäft „Elektro Friedrich“ gegenüber dem Restaurant „Güldener Stern“ umgestaltet. Bereits beim Fest zur Einweihung wunderten sich einige über das Rinnsal im Graben. Mehr gaben die Pumpen von Anfang an nicht her. Bis heute wird Kritik laut. Eine Anwohnerin, die ihren Namen nicht in den Medien lesen will, berichtete dem Reporter kürzlich von Ratten und Unrat. Und auch das ist öfter zu hören: Da lese man ständig von verschärften Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen, doch fehlten hier sogar Handläufe.

