Drei Frauen verletzt

Anzeige

Zwei Frauen erlitten bei einem Verkehrsunfall am Samstag um 20.18 Uhr in der Heddesheimer Straße schwere und eine leichte Verletzungen. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Edingen-Neckarhausen befuhr mit ihrem Volvo die Heddesheimer Straße (L631), aus Ladenburg kommend, in Richtung Heddesheim und wollte nach links auf den Zubringer der L597 abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Mitsubishi, wodurch es zum Frontalzusammenstoß kam.

Hubschrauber im Einsatz

Die 47-jährige, in Heddesheim wohnhafte Fahrerin des Mitsubishi wurde beim Unfall leicht verletzt. Die 23-Jährige sowie ihre 22-jährige Beifahrerin trugen schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen davon. Die drei Frauen wurden nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wobei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Am Volvo entstand Totalschaden, den die Polizei mit etwa 12 000 Euro beziffert, während sie den Totalschaden am Mitsubishi auf ungefähr 10 000 Euro schätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da beim Unfall Betriebsstoffe ausgetreten waren, wurde eine Spezialfirma mit der Fahrbahnreinigung beauftragt.