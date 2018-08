Drei starke Frauen holen Gold

Anzeige

Der Ladenburger Schwarz erkämpfte sich die Silbermedaille in der Kategorie bis 105 Kilogramm. So sicherte sich das ASV-Team am Ende den Wanderpokal in der Vereinswertung, den Anni Engel, die Witwe des Namensgebers dieses Turniers, an die Sportler überreichte. Erfreut registrierte Abteilungsleiter Thomas Roß unter den vielen Zuschauern auch Stadträte und den hiesigen Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers. pj

