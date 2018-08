Drei starke Frauen holen Gold

Anzeige

Zum ersten Mal seit mehreren Jahren haben die Gewichtheber des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg wieder ihr eigenes Walter-Engel-Turnier gewonnen. Die achte Auflage dieser Freiluftveranstaltung anlässlich der Kerwe und zum Gedächtnis an den Namensgeber, einen ehemaligen ASV-Sportler und Funktionär, fand unter strahlend blauem Himmel mit 50 männlichen und weiblichen Teilnehmern auf dem Vorplatz der Lobdengau-Halle statt.

Für den ASV gingen sieben Athleten an die Langhantel. Mit Jelena Bjelonic, Diana Heim und Isabel Opper waren gleich drei starke ASV-Frauen, die von ihrem hocherfahrenen Trainer Werner Rapp betreut wurden, am Start. Und alle drei gewannen in ihren Kategorien die Goldmedaille. „Das ist umso überraschender, da Jelena Bjelonic ihren ersten Wettkampf bestritten hat“, freute sich Co-Trainer Lukas Roß. Bei den Masters gewann der amtierende ASV-Europameister Walter Schüßler die Altersklasse 9 (über 75 Jahre). Vereinskollege Horst Münch kam auf den vierten Rang in der Altersklasse 5 (55-59 Jahre).

Stadt erfolgreich vertreten

Auch Maximilian Schork und Eric Schwarz vertraten würdig die Ladenburger Farben beim Heimwettkampf: Neuzugang Schork, der vor drei Wochen in Eisenbach bereits Baden-Württembergischer Meister geworden war, konnte in einem spannenden Wettkampf gegen den Schweinfurter Philipp Lendner die Gewichtsklasse bis 94 Kilogramm gewinnen. Der Ladenburger Schwarz erkämpfte sich die Silbermedaille in der Kategorie bis 105 Kilogramm. So sicherte sich das ASV-Team am Ende den Wanderpokal in der Vereinswertung, den Anni Engel, die Witwe des Namensgebers dieses Turniers, an die Sportler überreichte. Erfreut registrierte Abteilungsleiter Thomas Roß unter den vielen Zuschauern auch Stadträte und den hiesigen Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers. pj