Dreifeldhalle würde rund 4,9 Millionen Euro kosten

„Die Verlegung der Drachenboothalle wird nicht weiter verfolgt.“ Mit diesem Satz lässt die Sitzungsvorlage der Ladenburger Stadtverwaltung die Katze aus dem Sack. Wie der „MM“ am Montag berichtete, liegt im Rathaus die Machbarkeitsstudie der MVV Regioplan für den Neubau einer Dreifeldsporthalle bis 2021 im Römerstadion vor. Fazit: Aufgrund „spezifischer Kosten“ sei ein Anbau an die bestehenden Umkleiden gegenüber anderen Möglichkeiten benachteiligt. Damit dürfte vor allem den Wassersportlern im Fußball-Verein 03 ein Stein vom Herzen fallen.

Hatten doch viele Paddler der „Römer Dragons“ befürchtet, dass ihre in hoher Eigenleistung erstellte Halle den Neubauplänen zum Opfer fallen könnte. Diese Option ist nun endgültig vom Tisch. Zumindest so gut wie. Denn das letzte Wort hat der Gemeinderat. Doch schlägt die Verwaltung in der Sitzung am Mittwoch, 10. April, um 18 Uhr vor, die zwei von Anfang an naheliegendsten Standortvarianten auf der städtischen Rasenfläche neben der Bootshalle zu favorisieren. In diesem „Bereich 1“ sollte ein Anbau entweder in Quer- oder Längsrichtung entstehen. Die Verwaltung spricht sich für eine 45 Meter lange, 27 Meter breite und sieben Meter hohe Dreifeldhalle mit maximal 200 Zuschauerplätzen aus, die senkrecht, also quer, zur Ausrichtung der bestehenden Gebäude steht. Die Gesamtkosten für ihre Vorzugsvarianten beziffern die Planer mit rund 4,9 Millionen Euro, wobei die reinen Baukosten der Halle mit Ausstattung bei allen geprüften Varianten rund 4,3 Millionen Euro betragen.

Weitere Pluspunkte der „Quer“-Variante in den Augen der Planer: Geringe Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, keine Kosten für Grunderwerb und vergleichsweise geringe Kosten für Erschließung und Anbindung der Halle. Als einziger Nachteil gilt die geringere Kapazität für eine spätere Erweiterung. Deshalb sollte auch die weniger als 100 000 Euro teurere Variante in Längsrichtung weiter betrachtet werden, so Stadtbaumeister André Rehmsmeier in der Vorlage, die gestern der Presse zur Verfügung gestellt wurde. Demnach erwiesen sich diese beiden Varianten in jenem nördlichen Bereich des Stadiongeländes „im Zusammenhang mit den bestehenden Gebäuden als besonders geeignet und gut in die Sportabläufe integrierbar“.

Dagegen fielen vor allem aus Kostengründen die geprüfte Untervariante „Anbau an Umkleiden” im Bereich 1 sowie Varianten zweier weiterer Bereiche im östlichen Teil des Stadions durchs Abwägungsraster, sind aber alle „grundsätzlich geeignet“. Drei in Betracht gezogene Standorte würden einschließlich Erschließung, Grundstückserwerb und Ersatzflächen jedoch deutlich mehr als fünf Millionen Euro kosten. Was das Parken betrifft, so errechnen die Planer einen Bedarf von 45 Stellplätzen. Dafür sei am besten die Parkfläche neben dem Skateplatz am ehemaligen Ausweichplatz für Wohnmobile auszubauen. Optional seien auch Stellplätze im Eingangsbereich der neuen Halle möglich. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.04.2019