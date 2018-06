Dreßler spricht über Sozialstaat

Anzeige

Die IG BCE Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar und der DGB Ladenburg/Rhein-Neckar laden am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr zu einem Vortrag von Rudolf Dreßler (SPD) in den Ladenburger Domhofsaal ein. Er spricht über den „Sozialstaat in der Bundesrepublik Deutschland“.

Seine These dazu: Deutschland war stolz auf seine soziale Marktwirtschaft, auf den „Rheinischen Kapitalismus“, der den Menschen ein würdevolles Leben in einer Gesellschaft ermöglichte, die mit den wirtschaftlichen Interessen halbwegs im Einklang schien. Aber dann: Prekäre Arbeitsverhältnisse, wachsende Armut, unzureichende Mindestlöhne und Renten, die zum Leben nicht reichen, haben das Land verändert. Was müssen wir tun?

Seit 1969 ist der Gewerkschaftler Rudolf Dreßler Mitglied der SPD. Von 1984 bis 2000 gehörte er dem SPD-Parteivorstand und von 1991 bis 2000 auch dem Präsidium an, zudem 20 Jahre lang dem Deutschen Bundestag. Von 2000 bis 2005 war er Botschafter der Bundesrepublik in Israel. red