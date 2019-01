Duo Armani spielt für Amnesty

Mit dem Konzert „Refugee Music“ erinnert das Duo Armani (Katrin Gesang und Marcus Gitarre) am Sonntag, 3. Februar, um 17 Uhr im Domhof an Musiker, Komponisten, Interpreten, die wegen ihrer Gesinnung oder ihres Glaubens verfolgt, geächtet wurden, ihre Heimat verlassen mussten. Sie interpretieren deren Kompositionen neu und lassen mit der Schilderung der oftmals unbekannten Leidens- und Erfolgsgeschichten sowie mit unterhaltsamen Anekdoten die Zeit der Künstler und deren Schicksal aufleben. Neben Künstlern wie Kurt Weil und Fredy Mercury kommen auch zeitgenössische Komponisten zu Gehör. Mit ihrem Auftritt unterstützen Katrin und Marcus Armani die Arbeit der Gruppe Ladenburg-Schriesheim von Amnesty International. Karten im Vorverkauf 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) in Ladenburg bei Seitenweise Bücher am Markt und Buchhandlung am Rathaus; in Schriesheim in Utes Bücherstube. Reservierungen unter kontakt@amnesty-ladenburg-schriesheim.de. red

© Südhessen Morgen, Montag, 21.01.2019