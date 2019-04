Durststrecke nach Brauerei-Ära Beidinger

Warum gibt es für Bierfreunde kaum etwas Spannenderes als ein vor Ort hergestelltes Erzeugnis? Weil sich da Genuss so schön mit Geschichte paart. Früher war das noch überall selbstverständlich, auch in Ladenburg. Wo es erst seit 2008 wieder ein örtliches Bier gibt, schenkten in frühen Zeiten mehrere Gasthäuser Selbstgebrautes aus. Was die heute bei Kennern wieder gefragten Lokalbiermarken in Raum und Zeit eint, ist das deutsche Reinheitsgebot von 1516. Seitdem gilt, dass die Braukunst darin besteht, allein aus Gersten, Hopfen und Wasser Schmackhaftes herzustellen.

An jene, freilich im Bierland Bayern erlassene Anordnung vom 23. April vor 503 Jahren erinnerte am „Tag des Bieres“ die Lobdengau-Brauerei mit Frischgezapftem und Blasmusik. Vor elf Jahren von Kai Müller und Stefan Kiefer im ehemaligen Schlachthaus der Metzgerei Wolf in der Kalten Gasse offiziell gegründet, befindet sich das Brauhaus seit 2017 zwar nicht länger in der Altstadt, sondern im Stadtteil Rosenhof.

Tradition fortgesetzt

Doch setzt Diplombraumeister Müller auch dort eine alte örtliche Tradition fort, die 1918 mit der Aufgabe der „Krone“-Brauerei von Josef Beidinger vorübergehend zu Ende gegangen war. „Die Lobdengau-Brauerei hat eine 90-jährige Durststrecke wieder beendet, nachdem in Ladenburg jahrhundertelang gebraut wurde“, sagt Peter Ullrich. Der Ladenburger ist vielen als Amateurschauspieler beim Bauerntheater bekannt.

Als alter Schulfreund von Müller hatte Ullrich im Vorfeld einen Ausflug in die lokale Gerstensaft-Geschichte unternommen und Wissenswertes in Erfahrung gebracht. „Viele Gaststätten hatten ihren Haustrunk“, sagt Ullrich. Als Beleg für diese Ära präsentierte er eine Bierflasche aus dem Jahr 1917 mit Keramikkopf der Brauerei Beidinger. Diese befand sich zwischen 1900 und 1918 in der Brauergasse 2. Es ist zugleich die Adresse eines der ältesten Gasthäuser der Stadt: Die Goldene Krone wurde nach unterschiedlichen anderen Nutzungen ab 1959 erst 2007 samt Hotel an Ort und Stelle wiedereröffnet.

Doch auch der „Güldene Stern“ als weitere alte Schildherberge hatte Braurecht, und das schon Jahrhunderte zuvor. „Überall, wo ein Stern auf dem Wirtshausschild zu sehen war, wurde damals gebraut“, erklärt Besucherin Annemarie Fath, geborene Meng, deren Eltern „Stern“-Wirte waren. Heute kaum noch vorstellbar: Zur Kühlung diente in tiefen Kellern einst Eis des zugefrorenen Neckars. „Das war aber kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs schon passé“, meint Braumeister Müller. Damals sei zumindest die „Krone“ schon mit Kühl- und Druckluftanlage modern ausgestattet gewesen.

Mälzerei noch bis 1939

„Nach 1918 war dort Engel-Bier aus Heidelberg im Ausschank“, weiß Müller. Nur die Mälzerei lief noch bis 1939 weiter. Auch das hat Ullrich beim früheren Baumschulenbesitzer Fritz Kahle in Erfahrung gebracht. Dessen Mutter stammte aus der Wirts- und Brauereifamilie Beidinger. Kahles Onkel führte die Mälzerei, bis er zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Die Verflechtungen des Schankbetriebs mit der Lokalhistorie waren vielfältig: „In den 50ern war der Kronen-Wirt der Ladenburger Spielertrainer Rudi Maier vom FV 03, der 1949 mit VfR Mannheim Deutscher Meister geworden war“, erinnert sich der 1939 geborene Willi Ullrich, der als junger Mann das 03er-Vereinslokal besuchte.

Die alte „Krone“-Uhr und die einzige historische Aufnahme des Gasthofs durfte Ullrich bei Familie Kahle fotografieren. Auch die 102 Jahre alte Flasche mit der Aufschrift „J. Beidinger Brauerei Ladenburg“ auf dem Keramikkopf gilt als einzig existierende, wie Stadtarchivar Oliver Gülck dem Bier- und Heimatforscher versichert hatte. Ein Besucher hätte sich am „Tag des Bieres“ einen kleinen Vortrag zum Thema gewünscht. Dennoch zufrieden berichtete Ullrich dem „MM“, dass neben vielen Interessierten, die bei Führungen durch die Brauerei nach jener Flasche fragten, auch Kahle zu Gast war. Auf ein Bier aus Ladenburg, natürlich.

