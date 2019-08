Edinger-Chöre singen im Capitol

Alle Edinger-Chöre werden sich in diesem Jahr nochmals in den Dienst einer guten Sache stellen. Obwohl sich Dietrich Edinger mit der großen Chorgala im Dezember 2018 im Mannheimer Rosengarten nach 40-jähriger konzertanter Präsenz von den städtischen Bühnen (Seebühne, Herzogenriedpark, Mozart- und Musensaal) „verabschiedet“ hatte, hat er diesem Projekt gerne zugestimmt. Der Erlös geht an die Jugendvesperkirche Mannheim. Zudem feiern einige seiner Chöre dieses Jahr auch noch einen „Geburtstag“: 140 Jahre Frohsinn Friedrichsfeld, 35 Jahre Feuerwehrchor Ladenburg und 25 Jahre „Edinger-Chöre“ Ladenburg. Karten gibt es über das Capitol Mannheim sowie im Kunden Forum des „MM“ in Mannheim, P 3,4. red

