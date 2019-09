Edinger-Chöre starten Vorverkauf

Die weit über die Metropolregion hinaus bekannten Pop und Gospelchöre von Chordirektor Dietrich Edinger feiern dieses Jahr mit „Joy to the world“ ihr 25-jähriges Bestehen. Siebenstimmiger Chorgesang wird wieder für Gänsehaut pur sorgen. Der Chorleiter verspricht Ohrwürmer am laufenden Band, gewürzt von den bewährten Solisten und Instrumentalisten. Die Konzerte finden am 15. Dezember, 18 Uhr, in der St. Pankratiuskirche in Schwetzingen und am 26. Dezember, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg statt. Karten für 16 Euro (Jugendliche: 8 Euro) gibt es ab 14. September bei „Seitenweise – Bücher am Markt“ in Ladenburg oder über die Homepage. red

