„Edinger-Chöre“ weiter auf Erfolgskurs

Auch im 24. Jahr ihres Bestehens begeistern die Ladenburger Chöre von Chordirektor und Gründer Dietrich Edinger Massen in den Konzerten. Die beiden Vorsitzenden Andrea Marker und Matthias Fischer schwärmten in den Jahreshauptversammlungen des Konzertchores Lobdengau (Männer) und des Vocal-Ensembles Ladenburg (Frauen) regelrecht über die Begeisterung, die sowohl von Aktiven als auch von Zuhörern ausgehe.

Allein in den letzten Konzerten in Schwetzingen und Ladenburg mit „Top of the world“ – jetzt auch in Wieblingen – wurden über 1500 Gäste zu Beifallsstürmen hingerissen. Die Vorsitzenden berichteten auch voller Stolz, dass man in diesen 24 Jahren fünf CDs produziert habe . Die Gesamtauflage von 10 000 Stück sei komplett vergriffen.

Großer Dank galt deshalb dem Chorleiter Dietrich Edinger, der mit seinen teils siebenstimmigen Arrangements ein einzigartiges Klangbild geschaffen habe. Ein Umstand, den auch der Chorverbandsvorsitzende Jürgen Zink in der Vergangenheit mehrfach gewürdigt hat. Er moderiert regelmäßig die Konzerte der Edinger-Chöre.