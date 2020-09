Ehrenamtlichengagiert

Willy Koch (Bild) ist tot. Er lebte in Ladenburg und in seiner ursprünglichen Heimat Edenkoben (Pfalz), wo er beruflich zuletzt in der Weinkontor-Lounge wirkte. Mit dem in der Fasnacht auch beim Mannheimer Traditionscorps aktiven Schlossgardisten ist im Alter von 63 Jahren eine schillernde Persönlichkeit der Gastronomieszene der Region gestorben. „Wir durften ihn von seiner sozialen Seite kennenlernen und sind sehr traurig über den Verlust eines Freundes“, sagt Anja Hermann als Geschäftsführerin des Kinderhospizes „Sterntaler“ auf „MM“-Anfrage.

Wirt in „Fody‘s Fährhaus“

Was der Vater von vier erwachsenen Töchtern ab 2009 in seinem Ladenburger Lokal „Fody‘s Fährhaus“ mit Benefizveranstaltungen und mit regionalen Musikern um Susan Horn für die Einrichtung geleistet habe, das sei einmalig, so Hermann: Unter der Schirmherrschaft des Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers habe Koch eine Plattform geboten, um über die Arbeit mit unheilbar kranken Kindern zu sprechen.

Doch fand auch der Athletiksportverein der Römerstadt bei Koch stets ein offenes Ohr: „Willy unterstützte uns nach Kräften, und der ASV wird ihn immer im Gedenken haben“, so Ringerchef Herbert Maier. Noch in den letzten Wochen seiner schweren Krankheit sei er zu Treffen der „Rentner-Gang“ gekommen und habe sich dafür einmal sogar selbst aus dem Krankenhaus entlassen. Typisch Willy Koch, möchte man noch einmal sagen. (Bild:Jaschke)

