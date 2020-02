Ehrenvorsitz für Kurt W. Zepf

Was Konzept und Bauträger der geplanten Dreifeldsporthalle am Ladenburger Römerstadion betrifft, möchte Bürgermeister Stefan Schmutz möglichst noch in diesem Jahr eine Entscheidung herbeiführen. In der kommenden Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) am Mittwoch, 4. März, gelte es zunächst, ein Fachbüro mit der Vorbereitung der europaweiten Ausschreibungen zu beauftragen. Dies teilte Schmutz Vereinsvertretern in der jüngsten Hauptversammlung des Ortausschuss für Leibesübungen (OAL) mit, also im Dachverband der 19 örtlichen Sportvereine.

Der 1956 gegründete OAL ist zuständig für die Vergabe der Trainingszeiten in den städtischen Sportanlagen, koordiniert vereinsübergreifend sportliche Belange, fördert den Sport vor allem im Jugendbereich und organisiert zusammen mit der Stadtverwaltung die jährliche Sportlerehrung. Bekanntlich soll die neue Schul- und Vereinssporthalle am Römerstadion den Mangel an Übungsflächen und Wettkampfstätten lösen. Schmutz betonte, dass „wir im Fall des Baus von der größten Einzelinvestition nach der Sanierung des Carl-Benz-Gymnasiums in den letzten 20 Jahren sprechen“. Dementsprechend sei diese Anlage „mit Bedacht“ vorzubereiten. Zu prüfen sei neuerdings auch, ob das Ladenburger Projekt für Fördermittel aus einem Bundesprogramm, das im Jahr 2021 aufgelegt werden soll, in Frage komme.

Im Mittelpunkt standen Ehrungen und Wahlen. Eine der ersten Amtshandlungen von Mark Völkel als neuem OAL-Chef war es, seinen Vorgänger Kurt W. Zepf zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. Die Vereinsvertreter waren einstimmig dafür. Zepf hatte das Amt zwar bereits 2017 nach 21-jähriger Tätigkeit abgegeben. Da jedoch sein zwischenzeitlicher Nachfolger wenige Monate später wieder zurücktrat, übernahm Vizechef Fritz Lackner kommissarisch die Führungsaufgaben, bis der 58-jährige Ingenieur Völkel im Herbst in einer außerordentlichen Versammlung zum 1. Vorsitzenden gekürt wurde (wir haben berichtet).

Engagement gewürdigt

Beim jüngsten Treffen ließ sich Völkel für zwei Jahre erneut wählen, damit das gestaffelte System der periodischen Wahlen und damit die Vereinsführung stets stabil bleibt. Neu in Völkels Team ist Alexander Kick vom Fußball-Verein (FV) 03 als weiterer Beisitzer. Kicks Vorgängerin Brigitte Stahl wurde mit einem Strauß Blumen und Worten des Dankes aus dem Amt verabschiedet. Die bisherige Beisitzerin Petra Klodt (LSV) wurde ebenso wiedergewählt wie Schriftführerin Hanne Pawlik. Nicht zur Wahl standen die Posten von Lackner (2. Vorsitzender) und Kassenwartin Sibylle Heinig. Ihr bescheinigten die Rechnungsprüfer Frank Weygold (Minigolfclub) und Berni Klodt (LSV) einwandfreie Arbeit.

Wichtig war es Völkel, das große Engagement seines Amtsvorgängers Zepf zu würdigen. Er nannte Meilensteine der Amtszeit von Zepf ab 1996. In seinem letzten Amtsjahr hatte Zepf die Fairness-Plakette des Deutschen Olympischen Sportbundes entgegengenommen. Was er noch komplett „von Hand“ erledigt hatte, soll künftig ein Computerprogramm erleichtern: Völkel stellte die Software „Locaboo“ vor. Dies sei eine digitale Lösung zur effizienten Raumplanung für Sportvereine, die den Verwaltungsaufwand reduzieren und zugleich die Auslastung der Trainingsflächen steigern solle.

