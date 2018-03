„Ein Anlauf in Richtung Zukunft“

Anzeige

Zudem will Schmutz ein Bürgerbüro in den momentan leerstehenden Räumen vor dem Rathaus einrichten, in denen zuvor ein Reisebüro war. 2019 soll es den Betrieb aufnehmen. Vier Mitarbeiter sind dort für Pass- und Meldewesen sowie weitere, noch nicht festgelegte Leistungen vorgesehen.

Auch etliche Bauprojekte stehen 2018 an, so die Belagsanierung in der Trajanstraße und in der Hauptstraße, Sanierung von Brücken an Feldwegen, die barrierefreie Ausgestaltung der Bushaltestellen am Benzplatz und am Ankerplatz. 60 000 Euro sind für die Planung zur Verbesserung des Bahnhofsumfelds vorgesehen, in den beiden Folgejahren 1,4 Millionen für die Umsetzung. Die Skateanlage am Römerstadion will Schmutz erweitern, den Aufeld-Spielplatz umgestalten und anderes mehr.

Eine Rücklagenentnahme von 5,3 Millionen Euro soll Erschließung und Grundstückskäufe in der neuen Nordstadt finanzieren. Trotzdem beziffert Kämmerer Claus Hessenthaler die Rücklagen Ende 2018 mit voraussichtlich 8,2 Millionen Euro. In den folgenden Jahren, so der Bürgermeister, sei keine weitere Rücklagenentnahme, sondern der Abbau von Schulden geplant.

Einrichtungen bleiben

Der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten bezahlt werden, soll einen Überschuss in Höhe von 2,2 Millionen Euro erwirtschaften, der in den Vermögensetat fließt, aus dem Investitionen finanziert werden. In den Vorjahren verlief der Geldstrom in umgekehrter Richtung. Auch eine gute Nachricht: „Alle Einrichtungen müssen sich anstrengen, aber es wird keine in Frage gestellt“, erklärt Schmutz.

Wie ist all das trotz des Einbruchs bei den Gewerbesteuereinnahmen nach dem Wegzug von Reckitt Benckiser möglich? Hat sich Ladenburg einen Goldesel zugelegt? „Wir profitieren jetzt beim Finanzausgleich vom Rückgang der Gewerbesteuer und natürlich von der guten Konjunktur“, erklärt Claus Hessenthaler. Apropos Gewerbesteuer: 2018 sollen 5,5 Millionen Euro hereinkommen, ebenso in den Folgejahren. „Viele Gemeinderäte, die den Etat aufgeschlagen haben, waren darüber erleichtert“, so Stefan Schmutz. Einiges wird künftig zudem durch den Grundstücksverkauf im Bereich neue Nordstadt ermöglicht. Immerhin gehören der Stadt dort 60 Prozent der Grundstücke.

Einen Grund zur Euphorie sieht der Bürgermeister trotzdem nicht: „Wir haben zwar Spielraum, müssen die Investitionen aber mit Bedacht beschließen.“ Alles geht ohnehin nicht, schränkt Schmutz ein: „Mit Blick auf die neuen Aufgaben habe ich die Schulmensa erst mal hinten angestellt.“ Denn da weder das Gymnasium noch die Merian-Realschule rechtlich eine Möglichkeit hätten, zu Ganztagsschulen zu werden, sei eine Mensa nicht wirtschaftlich zu betreiben.

„Ära geht zu Ende“

Die Bilanz des Bürgermeisters: „Wir nehmen jetzt einen Anlauf in Richtung Zukunft, so würde ich den Haushalt beschreiben.“ Aus zwei Gründen ist es für ihn ein ganz besonderer Etat: „Es ist mein erster und der letzte für Claus Hessenthaler. Eine Ära geht zu Ende.“ Denn Hessenthaler, seit 36 Jahren Kämmerer, geht zum 1. Juli in den Ruhestand, sein Nachfolger wird ab März eingearbeitet.

