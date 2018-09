Ein Einbruch der Finanzen ist nicht in Sicht

„Ein positives Ergebnis, das man gerne vorstellt“, präsentierte Ladenburgs neuer Stadtkämmerer Daniel Müller mit seinem Finanzbericht vor dem Gemeinderat. Müller habe sich „reibungslos eingearbeitet“, schickte Bürgermeister Stefan Schmutz der zahlenmäßigen Bilanz des vergangenen Jahres voraus und zeigte sich „froh, dass wir bereits im September die Jahresrechnung präsentieren können“. Schmutz dankte Müller für „diese Premiere“. Einstand nach Maß also.

Anstelle eines erwarteten Defizits im Verwaltungshaushalt für wiederkehrende Einnahmen und fortdauernde Ausgaben konnte Müller einen Überschuss in Höhe von einer Million verkünden. Zwar weise der Vermögenshaushalt für den Bereich der Investitionen immer noch eine rote Zahl auf. Doch sei diese im Planvergleich „um 6,28 Millionen Euro sehr viel besser als geplant“. Der Rücklage müsse man so nur noch 1,64 Millionen Euro entnehmen. Dies lag daran, dass die Gewerbesteuereinnahmen drei Millionen Euro über dem Ansatz lag und dass man mehr eingenommen oder Leistungen bei geringeren Ausgaben erbracht habe. Bei der städtischen Wasserversorgung wurde ein Jahresgewinn von rund 106 000 Euro erwirtschaftet, der auf neue Rechnung vorgetragen wird. Die Fördermenge betrug 697 936 Kubikmeter. Ein Wasserverlustwert von 4,5 Prozent gilt Müller trotz Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr noch als „sehr gut“.

„Der Bericht wurde im Vergleich zu den Vorjahren recht zeitnah vorgelegt“, sagte Karl-Martin Hoffmann (CDU). Es sei positiv, dass das Jahr besser abgewickelt werden konnte als vorhersehbar war. „Wir sind frohen Mutes, dass es bei den Haushaltsberatungen genauso übersichtlich wird“, erklärte Steffen Salinger (SPD).

Bericht mit Freude gehört

Den Verlust von Wasser sieht er jedoch als „Verschwendung einer wertvollen Ressource“ an. Salinger regte außerdem an, vor dem Hintergrund des geplanten zentralen Heizkraftwerks im Baugebiet Nordstadt-Kurzgewann analog zur Wasserversorgung einen städtischen Eigenbetrieb Wärmeversorgung zu gründen. „Das war erfreulich und wir hoffen, im Hinblick auf die Gewerbesteuer den Betrieben Gegebenheiten schaffen zu können, dass sie in Ladenburg bleiben“, sagte Gudrun Ruster (Freie Wähler).

„Wir haben den Bericht mit Freude aufgenommen“, sagte Alexander Spangenberg (Bündnis 90/ Die Grünen). Das positive Ergebnis resultiere aus dem Anstieg der Gewerbesteuer und dem erstmals positiven Saldo im Finanzausgleich. Auf die Frage von Wolfgang Luppe (FDP), wie nachhaltig die Entwicklung sei, sagte Müller: „Die Zahlen sind dauerhaft sehr gut und es zeichnet sich kein Einbruch ab.“ Schmutz stellte daraufhin fest: „Wir können die Zukunft der Stadt positiver gestalten.“ pj

