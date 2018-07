Anzeige

Das ist ja schon mal keine schlechte Gesellschaft, in der sich der Südpfälzer bewegt: Mit seinem jüngsten Album „Heavy Soul“ wurde der Blues-Gitarrist Timo Gross gemeinsam mit den Rolling Stones für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Beim nächsten Konzert in der Reihe Morgen-Jazz am kommenden Samstag, 28. Juli, ab 11 Uhr auf dem Ladenburger Marktplatz steht „Heavy Soul“ im Mittelpunkt des energiegeladenen, musikalischen Mittags.

Mit dem 2016 erschienenen Album beleuchtet Timo Gross in seinen Texten und seiner Musik sowohl die Kraft als auch die Last der Seele. Die zehn verschiedenen Stücke bewegen sich wie schon bei seinen vorangegangenen Alben im Grenzbereich zwischen Blues und Rock und bannen das auf CD, was auch ein Live-Konzert mit Timo Gross ausmacht: Unbändige Spielfreude auf einem musikalisch herausragenden Niveau. Immerhin gehört der Mann zu den Top Fünf in der deutschen Blues-Szene.

Timo Gross Geboren ist der 54-jährige Gitarrist, Sänger, Komponist und Produzent in Hannover, aufgewachsen in Bad Bergzabern in der Südpfalz. Das Gitarrenspiel brachte er sich selbst bei. Er arbeitete mit zahlreichen Künstlern in ganz Deutschland zusammen, bis er 2005 eine Karriere als Blues-Gitarrist startete. Mittlerweile hat er acht Solo-Alben veröffentlicht. Drei davon waren für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert, eine „Fallen FromGrace“ holte die Auszeichnung. bjz

„Heavy Soul“ ist das achte Solo-Album des Gitarristen. Er hat es nicht nur im eigenen Verlag „Grand Cru Records“ veröffentlicht, sondern auch die Gestaltung des Covers selbst vorgenommen.