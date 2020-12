Ein knusprig-bunter Schuleingang

Ladenburg.Die Astrid-Lindgren-Schule in Ladenburg ist inzwischen nicht nur fertig umgebaut, sondern hat jetzt sogar einen vorweihnachtlich gestalteten Eingang bekommen: Das neue, bunte Portal in Form eines Lebkuchenhauses hat Zimmerermeister Christian Vögele gebaut und auch gestiftet. Das Schmücken übernahmen die Kinder der Klasse 3a mit ihrer Lehrerin Linda Selig. Die Elternvertreterinnen Kirstin Fischer und Melanie Vögele halfen ebenfalls gerne mit, den Schuleingang festlich-weihnachtlich zu gestalten. „Ein schöner Ersatz für vieles, was wegen Corona ausfällt“, freute sich Rektor Andreas Zuschlag mit (von links) Mayra, Lennart, Leo, Berat, Amy und Arya. „Wunderbar“ sei außerdem das „Mehr an Platz“ im erweiterten Gebäude, befand der glückliche Direktor. pj (Bild: Peter Jaschke)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020