Ein Kraftakt für alle Beteiligten

Als „historisch“ bezeichnete Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend die Abstimmung über den Haushalt der Stadt Ladenburg für das Jahr 2020. Tatsächlich hatte vorher schon lange kein Ratsgremium der Römerstadt mehr einen Etat bereits im Dezember des Vorjahres verbabschiedet. Deshalb war es nun, nach dem städtischen Zahlenwerk für 2019 im Januar, bereits der zweite beratene und beschlossene Plan in einem Jahr. Eine weitere Premiere: Der erste doppische Haushalt ist in trockenen Tüchern. Dazu nahmen die Fraktionen Stellung.

Das Muster der meisten Vorträge mit einer verabredeten Redezeit von maximal 15 Minuten ähnelte sich: Alle Sprecher betonten den Kraftakt der Umstellung des Rechnungswesens und die daraus resultierenden Unsicherheiten sowie Probleme, beispielsweise mit den gestellten Anträgen auch Vorschläge zur Gegenfinanzierung zu machen.

Wichtig ist neue Sporthalle

Alle dankten Stadtkämmerer Daniel Müller und dessen Mitarbeiter Marcus Holzmann, auch für die Schulung der Räte. Nahezu alle betonten, wie wichtig nach dem geplanten Neubau der Sporthalle im Römerstadion für neun Millionen Euro die schnellstmögliche Sanierung der Lobdengauhalle und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sei. „Sie waren alle im Gesamtdurchschnitt hervorragend in der Zeit“, lobte Schmutz.

Günter Bläß (CDU) sieht die Pflichtaufgaben der Stadt als erfüllt an. Man verabschiede einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Der Trend, dass die Einnahmen durch die Einkommenssteuer mit veranschlagten 8,8 Millionen Euro über denen der Gewerbesteuer mit 6,5 Millionen liege, werde sich fortsetzen. „Kernanliegen“ der CDU bleibe es, Gewerbetreibende nach Ladenburg zu holen und expandierende Unternehmen vor Ort zu halten.

Für Max Keller (B’90/Grüne) fängt Klimaschutz vor der eigenen Haustür an. In diesem Licht sei die Arbeit seiner Fraktion zu sehen. Den von Schmutz eingestellten Begegnungshaushalt sieht er als „starkes Signal an die Bürgerschaft“ an. Die bereits im Januar ins Spiel gebrachte Idee einer Wohnungsgesellschaft habe man mit der Umschichtung einer Planungsrate in den Bürgerhospitalfonds für den Bau von mietgemindertem Wohnraum an der Schriesheimer Straße flankiert.

Hortbedarf nicht gedeckt

Steffen Salinger (SPD) stellte in Form eines Prüfauftrags an die Verwaltung den Antrag, der Wohnungsnot mit einer städtischen Wohnungsgesellschaft zu begegnen. Daneben seien Betreuung von Kindern bis 15, Sportstätten, barrierefreie Altstadt und CO2-neurale Stadt „gestalterische Leitlinien“, welche die SPD dem Haushalt habe einsetzen wollen. Salinger warb um Verständnis für den anfänglich schwierigen Prozess, den Haushalt vorzubereiten.

Gudrun Ruster (Freie Wähler) hob unter anderem hervor, dass sich ihre Vereinigung bereits im Oktober an der Erstellung des Radwegekonzeptes beteiligt und konkrete Vorschläge gemacht habe. Zu diesem Zeitpunkt habe man auch bereits einen Kleinkreisel am Einkaufszentrum vorgeschlagen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die Klein- und Schulkindbetreuung sei ebenso weiterhin im Auge zu behalten.

Einzelstadträtin Ulla Völkel (FDP) bereitete es zwar Sorge, dass die Betreuung von Grundschülern im Hort trotz erhöhten Bedarfs nicht gedeckt werden könne, stimmte aber dennoch ebenso für diesen Haushalt mit seiner zukunftsorientierten Finanzplanung, bei der „keine neue Schulden gemacht“ werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019