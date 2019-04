Ein Mädchen gegen drei Schläger

Der Abend begann als Geburtstagsparty im Hirschberger Jugendhaus: Etwa 30 Gäste feierten mit dem Geburtstagskind. Es war später Abend am 8. Dezember 2017, das Sportgelände leer, die Musik zog allerdings ungebetene Besucher an: 25 Jugendliche rückten zu später Stunde an, um die Party zu „stürmen“, erinnert sich Gjeneta Azemi. Ihr war da schon unbehaglich, doch die Gastgeber hatten keine Bedenken, unterschätzten die Gefahr. Zumal es nun nicht nur drinnen weiter ging, sondern auch auf dem Sportgelände.

Dort spielte sich auch der Vorfall ab, der die Feier aus dem Ruder laufen ließ und einen 15-Jährigen in äußerste Gefahr brachte. Wie es dazu kam, wurde erst später von der Polizei rekonstruiert: Drei 16, 17 und 18 Jahre alte Jugendliche forderten den ihnen unbekannten Jungen auf, ihnen Geld zu geben. Als Gjeneta dazu kam, lag er bereits auf dem Boden und wurde verprügelt. Niemand griff ein – bis auf sie, ein zierliches Mädchen, zwei Köpfe kleiner als zwei der Täter.

„Hört sofort auf“, habe sie vermutlich gerufen, sagt sie nun, ist sich aber nicht mehr so sicher. Nur an eins erinnert sie sich noch genau: Es war der Anblick des misshandelten Opfers, der sie handeln ließ. „Das hätte auch mein Bruder oder meine Schwester sein können“, sagt sie und meint: „Ich hätte mir ein Leben lang Vorwürfe gemacht, wenn ihm etwas Ernstes passiert wäre.“ Es ist vermutlich dieser Moment, der die ganze Sache so bemerkenswert macht; im Hirschberger Rathaus wird er bei dieser Schilderung noch einmal lebendig.

Bürgermeister Manuel Just hakt nach: „Da stehen drei große Männer, Sie waren allein. Haben Sie noch mal abgewogen?“ Nein, sie hat nicht gezögert. Letztlich sei es in dem Moment „keine so große Sache gewesen“. War es aber. Denn in der folgenden Schrecksekunde konnte sich der Junge aufrappeln, Gjenetas Schwester brachte ihn in Sicherheit. Er trug Prellungen davon, sei aber heute, sagt Kriminalhauptkommissar Daniel Tiedemann, wieder ganz gesund. Der Fachkoordinator für Jugendkriminalität an der Polizeidirektion Heidelberg war es auch, der die tapfere Helferin für eine besondere Auszeichnung vorschlug: die Ehrung im Rahmen der Initiative „Beistehen statt rumstehen“, inhaltlich ausgerichtet an der bundesweiten Aktion „Tu was“.

Einschreiten vorbildhaft

Neben Blumen und einem Gutschein, den Just überreicht, ist es eine Urkunde vom Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar, dessen Geschäftsführerin Tanja Kramper die Ehrung vornimmt. Sie bedankt sich bei Azemi für ihr Einschreiten, lobt es als vorbildhaft und bemerkt: „Wer weiß, wie lange die Täter noch auf ihr Opfer eingeschlagen hätten?“ Jeder könne von einer Straftat betroffen sein, sagt sie, und, dass man oft helfen könne, auch ohne sich in Gefahr zu bringen – schon durch das Alarmieren der Polizei.

Es ging noch weiter an diesem 8. Dezember: Denn Gjeneta nutzte die kurze Pause nicht etwa, um sich nun selbst außer Gefahr zu bringen. Sie vermutete ein Messer bei dem Trio und forderte lautstark seine Herausgabe. Sie bekam die Waffe, und nun waren es die Schläger, die das Feld räumten. Tiedemann ist beeindruckt von der jungen Frau: „Ich bin jetzt seit 35 Jahren bei der Polizei. Vergleichbare Fälle sind nicht sehr häufig.“ Denn auch bei den nun folgenden Ermittlungen habe sich ihr Verhalten „sehr abgehoben“ von dem, was er sonst mit Zeugen erlebt, die aus Angst oft nicht aussagen wollen. Azemi habe dagegen sehr couragiert Auskunft gegeben; die Täter wurden gefasst und vor Gericht gestellt, alle waren bereits polizeibekannt. Die Anklagen wegen schwerer räuberischer Erpressung waren auch der Grund, warum es erst gestern zu der Ehrung kam: Mittlerweile sind die Prozesse abgeschlossen, einer der Täter ist in Haft, auch wegen anderer Straftaten.

Heute ist Gjeneta 20 und jobbt als Telefonistin, bevor sie ein Studium beginnt. Ob vielleicht auch eine Ausbildung bei der Polizei das Richtige für sie wäre? „Ich war noch nie abgeneigt, zur Polizei zu gehen“, sagt die junge Ladenburgerin. Kramper und Tiedemann spitzen interessiert die Ohren - wer weiß, ob aus der Retterin nicht eines Tages auch eine Kollegin wird?

