Ein Meister seines Fachs

Rhein-Neckar.Gerd Schwetasch lebt nicht mehr. Der bekannte Pressefotograf starb gestern – an seinem 79. Geburtstag – nach schwerer Krankheit. Seine Kollegen und Freunde können es noch gar nicht glauben, dass sie auf seinen Humor und seine Schlagfertigkeit verzichten müssen. Er war ein Mann, der seinen Beruf sehr geliebt und von der Pike auf gelernt hat: in einer Zeit, in der das Fotografieren noch ein Handwerk war und die Digitalisierung in weiter Ferne lag.

Geboren wurde Gerd Schwetasch in Frankfurt am Main. Seit 1965 war er mit seiner Frau Linde verheiratet, die über Jahrzehnte hinweg die große Stütze des Fotostudios in der Seckenheimer Hauptstraße war.

Mehr als vier Jahrzehnte aktiv

Ausgebildet wurde er von seinem Vater Robert ab 1960. Zwei Jahre später legte er die Gesellenprüfung, 1965 die Meisterprüfung ab. Seine Laufbahn als Pressefotograf dieser Zeitung begann 1962. Im Jahr 2004 übergab der Seniorchef die Verantwortung seinem Sohn Marcus, den er aber auch danach weiterhin unterstützte. Geburtstage, Ehrungen, Spatenstiche, Unfälle und politische Ereignisse in der Region dokumentierte Gerd Schwetasch weit mehr als vier Jahrzehnte lang.