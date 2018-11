„Ein moderner Verein, der alte Traditionen nicht vergisst“

Eine besondere musikalische Gedenkfeier für die verstorbenen Vereinsmitglieder boten die Sänger vom GV Liederkranz 1843 Ladenburg mit dem Titel „Schlussakkord in moll“ den zahlreichen Besuchern in der evangelischen Stadtkirche. Die sehr gelungene Gedenkfeier mit Lied- und Sprechbeiträgen bildete die Abschlussveranstaltung im 175. Jubiläumsjahr. Revue passieren ließ der Vorsitzender Jörg Boguslawski insbesondere die letzten 25 Jahre, deren prägenden Personen und die damit verbundenen Meilensteine, die den Verein damals wie heute zu dem gemacht haben was er ist.

Dass sich die musikalische Qualität wahrlich hören lassen kann, bewiesen Männerchor und „FrauenTerz“ bei ihren gemeinsamen Liedbeiträgen mit „Only Time“ zum Auftakt und mit „He ist he Lord“ zum Ende der Veranstaltung. Diese beiden Liedbeiträge waren zwei von sechs Gesangsstücken. Die Leitung des Chors oblag Sabine Dietenberger, die eine stimmige und treffende Liedauswahl getroffen hatte und die Chöre am E-Piano begleitete.

Pfarrer David Reichert begrüßte die Anwesenden mit dem berühmten Dietrich Bonhoeffer Zitat: „Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung“. Die Gedenkfeier erinnert an alle Menschen, die den Liederkranz mitgestalteten. „Hinter der Trauer steht auch die Dankbarkeit für das Gute und Schöne, was gemeinsam erlebt wurde. Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude und so darf der ’Schlussakkord in moll’ in ein lebenszugewandtes und hoffnungsvolles Dur übergehen“, führte Pfarrer David Reichert weiter aus.

Das „FrauenTerz“ brachte vor der Ansprache von Jörg Boguslawski die irische Volksweise „Irish blessing“ zu Gehör. Die Volksweise hatte der Chor auf seiner Irlandreise mit dem irischen Chor gemeinsam gesungen. Später sangen die Damen „I rember“ und erhielt wie der Männerchor mit „Beati mortui“ von Felix Mendelssohn und „Die Rose“ Beifall seitens der Zuhörer.

Jörg Boguslawski betonte, Vorsitzender eines Vereins zu sein ist immer eine besondere Aufgabe, die mit großen Herausforderungen verbunden ist. Er erinnerte an Kurt Geßler, seinen direkten Vorgänger, mit seiner ruhigen und besonnen Art. In seiner Zeit wurde der Chor „FrauenTerz“ gegründet und ihm gelang es die Mitgliederzahl stabil zu halten. Heinz Detmer, der den Vereinsvorsitz 1999 übernahm, konnte den Liederkranzgut repräsentieren und mit ihm wurden viele schöne Veranstaltungen durchgeführt.

Unvergessene Konzerte

Gleich zweimal erster Vorstand in den vergangenen 25 Jahren war Werner Konetzny. In seine Vorstandszeit fiel das unvergessene Konzert „Im Land der Wolga“ in der ausverkauften Lodengauhalle im Jahr 1988 und die schwierige Entscheidung zum Chorleiterwechsel. Auch in die Vorstandszeit von Ernst Höflein fielen viele unvergessene Konzerte und Chorreisen und in seiner zweiten Amtszeit (1995-1999) Zeit konnte die aktuelle Chorleiterin Sabine Dietenberger gewonnen werden.

Der Vorsitzende erinnerte auch an Ereignisse der 1950er und 1970er Jahre wie zum Beispiel der Umbau des Kaiserkellers unter dem Vorsitzenden Bruno Diskau. Jörg Boguslawski: „Auch in Zukunft versuchen wir, den Liederkranz als modernen Verein auszurichten, der aber zugleich die alten Traditionen nicht vergisst“.

Mit Gebet und dem Anzünden einer Kerze (gebastelt von Laura Erny) zum Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder sowie dem Auftritt des Männerchores wurde die Gedenkfeier fortgeführt. Für das jüngste Mitglied in der Liederkranzfamilie erinnerte Helma Kaindl an verstorbene Sängerinnen. Sänger Andreas Lange gedachte an die 30 verstorbenen Sänger der letzten 25 Jahre. Auch er nannte die Weggefährten und rief in Reimform ihre Leistungen oder Wesenszüge ins Gedächtnis zurück.

Mit dem Lied „Die Rose“ des Männerchors, , den Schlussworten von Jörg Boguslawski und dem gemeinsamen Schlusslied „He ist he Lord“ von „FrauenTerz“ und Männerchor endete die Gedenkfeier.

