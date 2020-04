Ein Ort mit bewegter Geschichte

Von Stephanie Kuntermann

Es ist eines der markantesten und sicherlich auch bekanntesten Gebäude der Römerstadt, vor dem Fotograf Marcus Schwetasch zum Auftakt des diesjährigen Osterrätsels das bunt bemalte Ei platziert hat: nämlich vor dem Ladenburger Polizeirevier. Das erklärt die Formulierung im Rätseltext, wo von den PS-starken Schlitten, die davor parken, die Rede war. Revierleiter Peter Oechsler sagt: „Meistens stehen hier ein bis zwei Dienstwagen, im Hof hinterm Haus ist Platz für sieben weitere.“

Es handelt sich um Mercedes-Kombis, im Schnitt haben sie 195 Pferdestärken unter der Haube. Auf dem Revier, fährt Oechsler fort, sind 70 Beamte beschäftigt; durchgängig besetzt ist es mit durchschnittlich 15 Polizistinnen und Polizisten, geöffnet ist es „24/7“, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.

Deportation nach Gurs

Nun zur bewegten Geschichte des Hauses: Erbaut wurde es 1906, die Fassade wurde im Laufe der Zeit wenig verändert und ist mit ihren Giebeln, den Fachwerk-Elementen und dem auffälligen Erker längst denkmalgeschützt. Ab 1919 lebte hier der aus Groß-Gerau stammende Kaufmann Fritz Hirsch mit seiner Familie. Mit seinem Schwager Eugen Levy betrieb er ein erfolgreiches Geschäft für Möbel und Stoffe in der Hauptstraße 26.

In seinem Büchlein „Spuren jüdischen Lebens in Ladenburg“ beschreibt Jürgen Zieher das Schicksal der Bewohner des Hauses Bahnhofstraße 22. Selma und Fritz Hirsch hatten sieben Kinder, der Familienvater gehörte zu den orthodoxen Mitgliedern der jüdischen Gemeinde vor Ort und war Mitglied im Oberrat der Israeliten von Baden. Die Juden vor Ort waren ab 1933 Repressalien und Schikanen ausgesetzt, es wurde zum Boykott ihrer Geschäfte aufgerufen; die Bahnhofstraße wurde 1933 umbenannt in Adolf-Hitler-Straße. Wie es den dort lebenden Juden damit ging, ist heute nur schwer vorstellbar.

Nach und nach flüchteten immer mehr Juden aus der Stadt; wer geblieben war, musste die Zerstörung der Synagoge am Morgen des 10. November 1938 miterleben.

Die Gemeindemitglieder feierten den Sabbat und viele jüdische Feiertage fortan im Haus der Hirschs, wo noch eine Tora erhalten war. Die Familie wurde in der nächsten Zeit auseinandergerissen: Die ältesten Kinder Rafael, Lilli und Esriel konnten das Land noch rechtzeitig in Richtung Großbritannien und Palästina verlassen.

Die Jüngeren – Rachel, Jakob, Elias und Joel – wurden zusammen mit ihren Eltern und der Großmutter Johanna Hirsch am 22. Oktober 1940 ins Lager Gurs am Fuß der Pyrenäen deportiert. Überlebende schilderten es als unwirtlichen, kalten Ort; Johanna Hirsch wurde in das Lager Rivesaltes verlegt, wo sie im März 1941 mit 84 Jahren ums Leben kam. Auch ihr Sohn Fritz wurde dorthin deportiert; nach Stationen in anderen Lagern kam er im März 1943 im Lager Majdanek an, wo sich seine Spur verlor; später erklärte man ihn dann für tot.

Unterdessen wurde das Haus enteignet; formal verlor die Familie 1943 das Eigentum an ihrem Heim. Selma Hirsch gelang die Flucht aus Gurs; versteckt in Frankreich, war sie die einzige Erwachsene aus der Römerstadt, die den Holocaust überlebte – 1956 starb sie in Israel. Auch die jüngeren Kinder entkamen aus Gurs, wurden von einer Hilfsorganisation gerettet.

Der 1939 geborene Joel war der jüngste Deportierte: Er kam in verschiedene Heime, doch 1944 sah er seine Mutter wieder; zusammen mit ihr und Schwester Rachel wanderte er später nach Israel aus. Das einstige Zuhause der Familie wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges von den US-Truppen requiriert, berichtet Oechsler.

Stolpersteine auf dem Gehweg

Jahrzehnte später wurde hier wieder gebetet: Bis 1989 war im Hof das Domizil der Neuapostolischen Kirche Ladenburgs. Ins Haupthaus zog die Polizei. In den Räumen, sagt Oechsler, erinnere heute nicht mehr viel an die einstigen Bewohner: „Nur die Raumaufteilung ist gleich geblieben.“

Doch auf dem Gehweg vor dem Haus sind ihre Namen zu lesen: Sie stehen auf den acht Stolpersteinen, die dort vom Künstler Gunter Demnig verlegt wurden. Lilli Frankenthal lebte hier, wurde deportiert und gilt seither als verschollen. Folgender Mitglieder der Hirsch wird außerdem noch gedacht: Johanna, Rachel, Selma, Elias Samuel, Fritz, Jacob Simon und Joel.

