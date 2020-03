Ein Pfadfinder in der Computerwelt

Ein Computerraum im Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg: Bildschirme, Tastaturen, Kabel, Festplatten. Das ist ein wesentlicher Teil der Welt von Adrian Becker. Besucher sind willkommen: Ein klarer Blick aus wachen und freundlichen Augen treffen den Gast auf der Kommandobrücke von „any“. So heißt das von Adrian entwickelte Präsentationsprogramm mit dem fliegenden Adler als Logo. Mit einer Weiterentwicklung davon hat der 17-Jährige aus Neu-Edingen beim jüngsten Regionalwettbewerb von Jugend forscht in Mannheim den ersten Platz erreicht.

Und zwar im Bereich Mathematik und Informatik, versteht sich. Denn das Talent hat Adrian nicht gestohlen: Sowohl sein Großvater als auch sein Vater sind beruflich in der Informatik tätig. „Das hat mich sicher geprägt, und nach dem Abi würde ich auch gerne Informatik studieren“, sagt Adrian. Doch ist das nicht die einzige Lebewelt, in der er sich wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser fühlt: „Bei den Pfadfindern habe ich die Ausbildung zum Jugendleiter angefangen“, erzählt der junge Mann aus dem diesjährigen Abiturjahrgang 2020 über ein weiteres großes Hobby, das ihn seit mehr als zehn Jahren ausfüllt. Diese beiden Welten seien für ihn jedoch „durchaus miteinander verbunden“, auch wenn die Fokusse im Digitalen und beim Erleben von Natur bei den Pfadfindern vom Stamm St. Bonifatius Mannheim-Friedrichsfeld jeweils anders gelagert seien.

Landeswettbewerb in Fellbach

„Das ist eine schöne Sache, weil man bei den Pfadfindern etwas im Freien unternimmt mit Leuten, die man schon lange kennt“, erzählt der Naturwissenschaftler und gerät beinahe ins Schwärmen. Noch mehr in seinem Element ist Adrian beim Thema „any“: „Die Idee war, die verschiedenen großen Softwarelösungen für Präsentationen möglichst unter einen Hut zu bringen“, erklärt Adrian. Es folgt ein längerer Vortrag über die Vorzüge von „any“.

So ähnlich könnte es dann klingen, wenn Adrian sein Projekt von 25. bis 27. März beim Landeswettbewerb von „Jugend forscht“ in Fellbach vorstellt. Neigt er sonst eher dazu, kurze, präzise Antworten zu geben, fließen die Sätze bei diesem Thema geradezu aus ihm heraus. Adrian hat aber auch allen Grund, stolz zu sein: Ist es ihm mit „any“ doch gelungen, ein frei verfügbares Programm wahlweise für den Rechner oder als Serveranwendung zu entwickeln, das die besten Funktionen aus vergleichbaren Programmen vereint, sich aber zugleich intuitiv und unkompliziert anwenden lässt.

„Das Produkt kann sich mit kommerzieller Software vergleichen“, würdigte auch Wettbewerbsleiter Heiko Stangl in seiner Laudatio beim Regionalentscheid von Jugend forscht in Mannheim Adrians Arbeit. „Adrian hatte die tolle Idee, eine Präsentationssoftware zu entwickeln, die es jedem ermöglicht, ohne großen Aufwand eine ausgewogene und ästhetische Präsentation zu entwerfen“, erklärt Florian Lamprecht. Der Mathe-, Physik- und Informatiklehrer am CBG unterstützt Adrian seit drei Jahren bei Jugend forscht. Im ersten Jahr habe Adrian einen Lego-Roboter programmiert, um so auch jüngeren Schülern den Zugang zum Programmieren zu ermöglichen, weiß Lamprecht. Welches Pech, dass Adrian damals ausgerechnet zum Wettbewerbstermin erkrankte und sein so erfolgversprechend eingereichtes Projekt nicht präsentieren konnte.

Adrian blieb jedoch am Ball: „Er entwickelte die any-Software immer weiter, fügte innovative Elemente wie Quizfragen ein und testete das Programm immer wieder mit unseren Schülern“, berichtet Lamprecht. Dennoch blieb Adrian der Erfolg erneut verwehrt. Umso mehr freut er sich nun über den ersten Platz bei seinem dritten Start: „Das ist toll, und ich freue mich, weil die Jury würdigt, dass ich ihre Kritikpunkte ausgebessert habe und es am Ende doch so gut war, dass es für den ersten Platz ausgereicht hat“, sagt Adrian. Außerdem lerne man bei diesem Wettbewerb immer wieder nette Leute kennen und könne Wissen austauschen.

Akribischer Tüftler

Für den bevorstehenden Landeswettbewerb hat er seine Software mit Schülern und Lehrern weiter ausprobiert. „Einfach, um nochmal ein paar Statistiken darüber zu haben, was den Anwendern gefällt und was man noch weiter verbessern könnte“, erklärt der akribische Tüftler. „Ich finde es bemerkenswert, wie geduldig und zuhörergerecht Adrian seine Arbeit erklären kann“, sagt Lehrer Lamprecht und fügt hinzu: „Durch seine große Begabung hat es Adrian geschafft, ein wirklich sinnvolles Projekt umzusetzen, und es freut mich sehr, dass er nun die Möglichkeit hat, es auf der Landesebene des Wettbewerbs zu präsentieren.“

