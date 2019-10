Ein Preis für die Partnerschaft

Er baut Schulen, fördert Berufsausbildungen und unterstützt Frauen-Kooperativen. Jetzt bekommt der Partnerschaftsverein Garango-Ladenburg einen Preis für sein Engagement, die Trophée Burkindi. Überreicht wird diese am Samstag, 19. Oktober, bei der Nacht der Talente in München. Veranstalter ist das Forum Diaspora, eine Organisation von Menschen aus dem westafrikanischen Burkina Faso, die in verschiedensten europäischen Ländern leben. Die Ladenburger Partner der Region Garango werden an dem Tag geehrt für ihr Engagement im Bereich Bildung und Beschäftigung, teilt der Verein mit, dessen Vorsitzende Gabriele Ensink die Auszeichnung entgegen nehmen wird.

In Sachen Paten aktiv

Auch in Sachen Patenschaft sind die Mitglieder nach wie vor aktiv; allerdings, teilt Pressesprecher Rainer Ziegler mit, habe es in jüngster Zeit „Irritationen“ in der Öffentlichkeit gegeben, was die Herkunft der Paten betreffe. Deshalb schlüsselt er die Daten nun auf: 361 wohnen in der Römerstadt. 716, so Ziegler weiter, kämen von auswärts. Hier stammt wiederum die Mehrheit aus der Umgebung, während zwölf Mitglieder aus dem Ausland kommen, aus Österreich, der Schweiz, Spanien; Frankreich, Finnland, Großbritannien und sogar aus Neuseeland.

Die Förderer seien „auf unterschiedlichsten Wegen auf die unterstützenswerte Partnerschaft“ aufmerksam geworden. Insgesamt hat der Verein 1077 Paten in seinen Reihen: kein Grund zur Irritation. Eher zur Freude. stk

