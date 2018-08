Ein sattelfestes Ferienvergnügen

Anzeige

Eine Gemeinschaft entstanden

„Nicht von hinten an das Pferd herantreten, und nie die Füße unter die Hufe stellen!“ Das bringt das Team den drei Jungs und zehn Mädchen der ersten Gruppe in diesem Sommer bei, um Unfälle zu vermeiden. „Was auch nicht geht, ist laut sein“, impft Trainerin Fischer den Feriengästen ein, damit die Tiere später nicht scheuen. Auch daran halten sich alle. Denn jeder will bei den Höhepunkten dabei sein: dem Spaß ohne Sattel mit Kaltblut „Manni“ und einem geführten Ausritt rund um die Koppel an der Reitanlage im Ladenburger Kirchfeld. Dort hat sich seit der Fusion vor wenigen Jahren viel getan: Die früheren Plätze des örtlichen Reitervereins (RV) haben sich in ein modernes Pferdesportzentrum verwandelt.

„Es ist gut geworden, und es ist eine Gemeinschaft entstanden“, sagt Trainerin Fischer zum Miteinander. Sie gehörte früher dem RV Heidelberg an, der aber der Erweiterung des Heidelberger Zoos weichen musste und in Ladenburg eine neue Heimat fand. Inzwischen zählen die Spring- und Dressurturniere der beiden verschmolzenen Vereine bereits zu den bedeutenden Veranstaltungen in Baden-Württemberg.

Und auch die Nachwuchsarbeit wird intensiviert. „Es ist super, toll und cool“, kann Gesa gar nicht genug von dem Ferienkurs schwärmen. „Wir lernen am ersten Tag mehr als in anderen Kursen, wo die Pferde schon fertig gesattelt sind“, sagt Dana zufrieden. Zu ihrer Gruppe gehört Marla, die selbst nach dem Auskratzen der Hufe überzeugend erklärt: „Es macht Spaß.“ Dies kann die Mutter einer Teilnehmerin aus Heidelberg nur bestätigen: „Das ist ein super Angebot, weil die Kinder in den Ferien Zeit haben, sich länger mit etwas zu befassen.“ Eine Schriesheimerin zeigt sich auch überzeugt: „Meine Tochter und ihre Freundin haben großen Spaß am Reiten und lernen hier mehr über Pferde und alles, was dazu gehört.“ pj

