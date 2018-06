„Ein Schlitzohr mit Charme“

Anzeige

Besuch der Niederlassungen

In diesem Sinne kündigte er auch gleich seine Pläne für die nächste Zeit an: Morgen wolle er schon in Dresden sein, dann in Chemnitz, um nach und nach sämtliche Niederlassungen des Unternehmens zu besuchen. Lobende Worte hatte er für Weggefährten, Mitarbeiter, Sekretärinnen und auch für Gattin Anna, die ihm „den Rücken frei gehalten“ und die beiden Kinder praktisch allein erzogen habe, wofür er ihr „unendlich dankbar“ sei.

„Dieser Tag ist eine echte Zäsur“, nannte Landrat Stefan Dallinger den Ausstieg des Unternehmers aus dem operativen Geschäft. Burkhardt könne mit Stolz auf das Geleistete zurückblicken, lobte er einen „idealtypischen“ Unternehmer, dem schon im elterlichen Gipserbetrieb beim Geruch von feuchtem Mörtel das Bauen in die Wiege gelegt worden sei. Ihn zeichne hohe Kompetenz, Weitblick, ein gesundes Maß an Ehrgeiz und viel Empathie für Mitarbeiter und Kunden aus, zudem sei seine Maxime, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wichtiger denn je angesichts 1,5 Millionen fehlender Wohnungen.

Neuer Sitz im Glückstein-Quartier

Freundlich und zugewandt, trotzdem auf aktuelle Herausforderungen eingestellt, nannte ihn Mannheims Bürgermeister Lothar Quast, der die gute Zusammenarbeit mit der Quadratestadt lobte, in deren „Glückstein-Quartier“ das Unternehmen seinen neuen Sitz habe. Axel Gedaschko vom Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen kam auf die Zahl der Minister zurück, die Burkhardt als „Inbegriff der Beständigkeit“ habe kommen und gehen sehen: Es seien 20 gewesen seit 1974. Ein liebenswertes Schlitzohr mit Charme und Schelm, ein Vollblut-Unternehmer und ein Mensch, der sich nie wegduckte, sei der Geehrte. Im Verband habe er auf eine unternehmerische Führung Wert gelegt, mit seiner Erfahrung sei er der Kitt zwischen den Menschen geworden.

„Herausragender Unternehmer“

Per Videobotschaft wurde schließlich EU-Kommissar Günther Oettinger zugeschaltet, der den Jubilar als einen herausragenden Unternehmer würdigte, der sehr viel bewirkt habe und dessen guter Rat in der Verbandsarbeit ihm immer wichtig gewesen sei – persönlich dürfte Burkhardt wohl am meisten die Anrede „lieber Freund“ gefreut haben. Das letzte „Schlitzohr“ des Abends, jedenfalls offiziell, war von Robert an der Brügge zu hören, Burkhardts frisch gewähltem Nachfolger im Amt des Vorstandsvorsitzenden. Der Geehrte habe ein breites unternehmerisches Feld bearbeitet, seine eigene Aufgabe sehe er nun darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu gehen, die ungeheuren Chancen zu nutzen, die sich im Bereich IT bieten. Hinterlassen habe Burkhardt in jedem Fall „viele Ideen und viel, viel Arbeit.“

