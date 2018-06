Ein Signal für den geplanten Radschnellweg

Anzeige

Für Bürgermeister Stefan Schmutz ist Ladenburg auch eine „Fahrradstadt“. Dies macht er an den folgenden drei Faktoren fest: Ab September verfügt die Römerstadt über vier Stationen der Leihraddienstes „Nextbike“. Am vergangenen Sonntag lag Ladenburg beim Klimaschutz-Wettbewerb „Stadtradeln“ vorne. Und am selben Tag weihte Schmutz einen Rad-Servicepunkt ein. Die Station wird regelmäßig von Radsport Ruster gewartet und befindet sich auf der Festwiese am Wasserturm, genauer: am runden WC-Häuschen dort.

Die kostenlose Bedienung ist einfach, wie vier Abgeordnete aus Bundes- und Landtag demonstrierten, darunter auch Lothar Binding und Gerhard Kleinböck (beide SPD): Rad unterhalb des Sattels aufhängen und Tür der Station öffnen. Darin finden sich Werkzeug zur Selbsthilfe für den Radfahrer: Luftpumpe, Reifenheber Inbusschlüssel und eine verstellbare Zange. Nur Flickzeug müsste man im Falle eines platten Reifens selbst mitführen.

Spaß am Radfahren fördern

„Das ist ein klasse Angebot“, sagte Schmutz zu dem Kooperationsprojekt von Rhein-Neckar-Kreis und Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC). Auch das Landeslogo von „RadKultur Baden-Württemberg“ ziert den Zubehörkasten. Diese Initiative des Verkehrsministeriums will den Spaß am Radfahren fördern und die Menschen motivieren, in ihrem Alltag ganz selbstverständlich aufs Rad zu steigen.