Ein Staatsmann, galant und burschikos

Kundenforum und Redaktion erfreuen sich starken Publikumsverkehrs. Neben Lesern kommen Vereinsvertreter und Gemeinderäte, Bürgermeister und Abgeordnete. Karl Lamers (CDU), Gerhard Kleinböck (SPD) und Uli Sckerl (Grüne) sind regelmäßige Gäste. Im Jahre 2002 sogar ein Staatsmann von historischer Bedeutung: Helmut Kohl – ein Erlebnis, das man nicht vergisst.

Wie es dazu kommt? Für den 6. September ist eine Rede des Altkanzlers vor dem Domhof in Ladenburg angekündigt. Die „MM“-Redaktion liegt in unmittelbarer Nähe. Und so entsteht im Vorfeld die Idee, ihn hierher einzuladen. Zu unserer Überraschung sagt er sogar zu.

Hineingehen in die Räume will der Altkanzler aber doch nicht. „Zu eng“, flüstert ein Sicherheitsbeamter mir zu. Und als ich Kohl gegenüberstehe, weiß ich auch, warum: Selbst für mich, 1,82 Meter, wirkt der 1,93 Meter große Pfälzer wie ein Riese. Also bleiben wir eben vor der Tür.