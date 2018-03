Ein volles Schiff als Symbol für die EU

Als Zypern im Jahre 2004 der Europäischen Union beitrat, war sie die künstlerische Abgesandte Deutschlands: Ulrike Schräder. Derzeit stellt sie im Atelierhaus in Ladenburg ihre Skulpturen aus.

Bei einem Symposium in Zypern musste sie - wie die Vertreter der übrigen EU-Länder - zwei Aufgaben erfüllen. In Anknüpfung an die Töpfertradition Zyperns sollte zunächst ein großer Topf, ähnlich

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2029 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.06.2010