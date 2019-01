Ein weiterer Schritt zur neuen Sporthalle

Einstimmig vergab der Technische Ausschuss des Gemeinderats in seiner gestrigen Sitzung die Machbarkeitsstudie zur Integration einer Dreifeldsporthalle im Bereich des Römerstadions an die Firma MVV Regioplan. Mit Kosten von 18 900 Euro ist die Untersuchung, die Mitte März vorliegen soll, veranschlagt.

In der Sitzung nannte Bauamtsleiter André Rehmsmeier zwei Standorte, die von der Verwaltung vorgegeben sind: direkt an der Umkleide des Römerstadions und an der Drachenboothalle. Zudem sollen die Experten eigenständig ein bis zwei Alternativen vorschlagen. Im Gespräch ist zudem ein weiterer Standort am Parkplatz bei der Skateranlage, wie Rehmsmeier anfügte. Einige der Bewertungskriterien, die in der Verwaltungsvorlage aufgeführt sind: Integration in die bestehenden Nutzungen und Sportabläufe, Verkehrssituation, Erschließung mit Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, Wirtschaftlichkeitsabschätzung mit Blick auf Planungs-, Investitions- und künftige Unterhaltungskosten.

Auf Antrag von Steffen Salinger (SPD) wurde in den Beschlussvorschlag aufgenommen, dass die Studie Mitte März vorliegen soll: „Es gibt zeitlichen Druck.“ Herbert Felbek (SPD) wies darauf hin, dass eine reine Sporthalle nicht genüge. Man benötige auch Nebenräume. Das werde natürlich berücksichtigt, erwiderte Rehmsmeier. Maximilian Keller (Grüne) forderte dazu auf, die Vereine möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Die Drachenboot- Gruppe des FV 03 hegt Befürchtungen, ihre Halle könnte dem Bauprojekt zum Opfer fallen. Das zeigte sich auch gestern: Etwa ein halbes Dutzend Drachenbootler verfolgte konzentriert die Diskussion im Ausschuss.

Ebenfalls einstimmig fiel die Entscheidung über die Machbarkeitsstudie zur Durchgängigkeit von Kandelbach-Losgraben. Sie wird vom Ingenieurbüro Wald + Corbe für rund 22 000 Euro erstellt, die sich die Städte Ladenburg und Schriesheim teilen. Ziel ist es, das Gewässer im Bereich A5 und dem Verteilerbauwerk am Bauhof Schriesheim für Fische durchgängig zu machen sowie das Wasser besser auf Kandelbach und Loosgrabgen zu verteilen. kba

