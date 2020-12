Ein Wolf mit drei Schafen

Gerade ist Jakob Wolf vom einwöchigen Kettensägekurs aus Kirchheim unter Teck zurück nach Hause gekommen. Das ist der Hof seiner Familie in Ladenburg-Neubotzheim. Einer seiner ersten Wege führt den angehenden Landschaftsgärtner bei der örtlichen Firma Erda zu seinen drei Schafen Wilma, Toffi und Molly. Für das nicht miteinander verwandte Mädchentrio der Rasse Coburger Füchse ist der 17-Jährige hauptverantwortlich. Doch geht mit diesen bildschönen Schafen auch für Jakobs jüngere Schwester Helene (15) ein Wunsch in Erfüllung.

Es geschah beim Familienurlaub auf der Nordseeinsel Föhr: „Die Schafe auf den Deichen waren die Attraktion für die Kinder, und seitdem hatten wir das Thema alle im Hinterkopf“, erklärt Simone Wolf, die Mutter der beiden Fans einer beliebten britischen Zeichentrickserie namens „Shaun, das Schaf“. Als Jakob, der als Enkel von Landwirt Paul Wolf schon länger den Schlepperführerschein besitzt, auf einem Acker der Familie tätig ist, sieht er die „Coburger Füchse“ einer Weinheimer Züchterin. „Die haben mir sehr gut gefallen“, erzählt der landwirtschaftlich interessierte Jugendliche. Die alte, hörnerlose Landschafrasse gilt als anspruchslos und widerstandsfähig.

Das Herz verloren

Übrigens: Die grünen Buchstaben auf der Wolle hatten dem Zuchtbetrieb zur Kennzeichnung der drei Tiere gedient, die für Ladenburg bestimmt waren, und verschwinden spätestens mit der nächsten Schur.

„Die sind echt lieb“, findet Gärtnermeister Markus Wolf. Somit hat auch der Vater von Jakob und Helene sein Herz an die Tiere verloren. Ebenso wie Familienhündin Ruby, die – wie ausgerechnet – auch noch ein Australian Shepherd und damit ein Hütehund ist. Damit war endgültig klar: Zum Abschluss der Mittleren Reife bekommt der Filius Schafe geschenkt. Die beiden jüngeren Toffi und Molly sind erst im März dieses Jahres auf die Welt gekommen. Sie sind die Schützlinge der schon erfahreneren Wilma. Seit wenigen Wochen stehen sie auf der Weide im Gewann Löhl nahe des Rombachs im südöstlichen Teil der Ladenburger Gemarkung. Diese städtische Fläche darf die Familie nutzen, denn Schafe gelten als wertvolle Pfleger der Kulturlandschaft und von Brachflächen, die sonst von Sträuchern überwuchert würden. „Von meiner Mutter weiß ich, dass man in ihrer früheren Heimat immer froh war, wenn die Schäfer mit ihren Herden zum Weiden kamen“, berichtet Markus Wolf.

„Schafe schützen den Boden, düngen ihn und fördern die Artenvielfalt“, weiß Jakob um den „goldenen Tritt“ dieser Nutztiere. Jeden Tag schaut er nach ihnen und prüft, ob der Elektrozaun in Ordnung ist. Das Gatter muss ausbruchs- und verletzungssicher sein. Dem Jugendlichen steckt die Landwirtschaft im Blut: Mit seinem Großvater Paul Wolf hat er im Sommer Heu gemacht, das im Winter an die Schafe verfüttert wird. Sobald es richtig winterlich wird, kommen die Tiere aber in den Stall mit Auslauf auf der Koppel am Hof. Dann hat Jakob wieder mehr Zeit für ein weiteres Hobby: „Ich schraube gerne“, verrät er schmunzelnd.

Begabter Hobbyschrauber

Bereits zwei alte Kreidler-Mopeds hat er wieder flottgekriegt. Mit einem davon, dem Mofa „Flory“, das er sich vom ersten Lehrlingsgehalt gekauft hat, fährt er zu Gärtnerberufsschule nach Wieblingen.

Spannend wird’s im Frühjahr, wenn die erste Schafschur ansteht. Glücklicherweise hat ein polnischer Mitarbeiter des elterlichen Landschaftsbaubetriebs selbst Schafe. „Er lernt uns ein“, sagt Simone Wolf. „Ich würde auch helfen, wenn es mal mehr Arbeit werden würde“, erklärt Tochter Helene. Selbstverständlich ist es eine Aufgabe für die ganze Familie, wenn Wolfs Schafe halten.

