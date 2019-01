Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Ladenburger Boveristraße sind bislang unbekannte Täter eingebrochen. Nach Angaben der Polizei von gestern haben die Einbrecher im Zeitraum von Freitag bis Montagmorgen, 9 Uhr, die Scheibe der Terrassentür zerstört und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Ob er aus den Räumlichkeiten jedoch etwas entwendete, steht bislang noch nicht fest. Auch die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 in Verbindung zu setzen. pol/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019