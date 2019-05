Einbruch in Kleingartenanlage

Unbekannte Täter sind in Ladenburg in insgesamt 20 Gartenhäuser und fünf Geräteschuppen der Kleingartenanlage im Heddesheimer Weg eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Montagabend und Dienstagvormittag über das Zufahrtstor Zugang und fuhren vermutlich mit einem Auto oder LKW in die Anlage hinein. Dort machten sie sich gewaltsam an den Gartenhäusern und Geräteschuppen zu schaffen und stahlen mehrere Wertgegenstände. Genaue Informationen über das Diebesgut liegen der Polizei jedoch bislang noch nicht vor. Der geschätzte Schaden dürfte sich auf mindestens 12 000 Euro belaufen. Weitere Geschädigte sowie Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Telefon 06203/930 50 zu melden. red

