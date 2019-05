Einbruch in Lagerhalle

Diverses Werkzeug und eine Bodenreinigungsmaschine haben Einbrecher aus einer Lagerhalle in der Daimlerstraße in Ladenburg gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.25 Uhr, eine Scheibe an einem Rolltor eingeschlagen und sich so Zugang zum Halleninneren verschafft.

Den Wert der Beute beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/930 50 in Verbindung zu setzen. pol/agö

