Einbruch in Mehrfamilienhaus

In gleich mehrere Wohnungen eines Mehrfamilienhauses im Ladenburger „Wasserbett“ sind bislang unbekannte Täter eingebrochen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hebelten die Einbrecher im Zeitraum von Samstag bis Sonntag, 22.30 Uhr, die Eingangstür auf und gelangten so ins innere des Gebäudes. Anschließend durchsuchten sie in den Wohnungen mehrere Schränke und Schubladen. Ob sie dabei allerdings fündig wurden, ist bislang unklar. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9 30 50 zu melden. red/pol

