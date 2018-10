Einbruch in Wohnhaus

Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Wohnungseinbruch am Dienstagabend im Alemannenweg in Ladenburg an richtet. Der Unbekannte hatte nach Angaben der Polizei von gestern zunächst versucht die Eingangstür des Anwesens aufzuhebeln, was allerdings misslang. Da auch der Versuch, über das Küchenfenster in die Wohnung zu gelangen, fehlschlug, machte er sich an einem weiteren Fenster zu schaffen und war da schließlich erfolgreich.

Nachdem er die Fensterscheibe eingeschlagen hatte, stieg er in die Wohnung ein und durchsuchte sämtliche Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert. Als Tatzeit kommt 18.40 bis 21.15 Uhr in Frage.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.10.2018