Einbruch in Wohnung

Durch Aufhebeln der Terrassentür haben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 5 Uhr, bis Sonntag, 21.50 Uhr, Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung „Im Steg“ in Ladenburg verschafft. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren nach derzeitigem Ermittlungsstand die Unbekannten zuvor über einen Maschendrahtzahn geklettert und so auf das Grundstück des Anwesens gelangt. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und ließen neben mehreren Schmuckstücken, darunter Ohrringe, Fingerringe sowie eine Armbanduhr, eine Handtasche im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro mitgehen. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnumer 06203/9 30 50 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.12.2018