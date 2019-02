Einbrüche: Klare Steigerung

Im Januar dieses Jahres wurden allein in Ladenburg inzwischen bereits neun Einbrüche im Polizeirevier gemeldet. Von 1. Oktober bis Ende 2018 waren es 13 Tageswohnungseinbrüche. „Das ist eine signifikant große Steigerung, aber im Verhältnis zur Gesamtzahl der Haushalte ist dies noch überschaubar“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Polizei habe bereits reagiert und zeige verstärkt Präsenz. Neben der mobilen Informationsstelle des Landeskriminalamts, die am Donnerstag, 7. Februar, ab 10 Uhr am Marktplatz Halt macht, werden Broschüren mit Sicherheitstipps an alle Haushalte verteilt. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.02.2019