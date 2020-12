„Eine Absurdität“

In der Fragerunde der Einwohner während der November-Gemeinderatssitzung in Ladenburg hat Norbert Meyer angeregt, das Tempo in der Schriesheimer Straße auf der gesamten Strecke und zeitlich durchgängig auf 30 Kilometer pro Stunde zu beschränken. Die unterschiedliche Beschilderung sei verwirrend und überfordere viele offenbar. Denn nur abschnittsweise sei der Zusatz „22 bis 6 Uhr“ angebracht.

„Ihr Wort finden bei uns offene Ohren“, entgegnete Bürgermeister Stefan Schmutz, der Meyers Auffassung teilt. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde sei jedoch der Rhein-Neckar-Kreis. Dennoch will Schmutz „nicht aufhören, diese Absurdität anzumerken“, dass auf ein und derselben Straße unterschiedliche Regeln gelten sollen. Ein ähnliches Anliegen wiederholte SPD-Stadtrat Gerhard Kleinböck. Er forderte, den widersprüchlichen Temposchilderwald in der Wallstadter Straße vor der Einmündung Schwarzkreuz aufzulösen. pj

