Eine Million Euro weniger Steuern durch Corona

Wie sich die Corona-Krise auf den Ladenburger Etat auswirkt, teilt Stadtkämmerer Daniel Müller am Mittwoch, 15. Juli, in der Lobdengauhalle mit: In der letzten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause ab 18 Uhr steht der Halbjahresbericht zur Finanzlage auf der Tagesordnung.

„Aufgrund einer hohen Gewerbesteuernachzahlung sind die betreffenden Steuererträge trotz merklicher Auswirkungen der Krise nach wie vor über den im Jahr 2019 getroffenen Ansätzen“, heißt es in der Informationsvorlage.

Doch schränkt Müller ein: „Ohne diesen lindernden Effekt wäre mit einem Ertragsausfall von circa einer Million Euro zu rechnen.“ Mit einer aktualisierten Version der regionalen Finanzdaten rechnet er im September. Angesichts der schwankenden Situation empfiehlt Müller: „Da gemäß Finanzplanung in den Jahren 2021 bis 2024 Investitionen nur durch Rücklagenentnahmen und Grundstücksverkäufe finanziert werden können, sind geplante Ausgaben kritisch zu hinterfragen, Sparmöglichkeiten zu nutzen und auch weiterhin das Einnahmepotential der Stadt weitgehend auszuschöpfen.“

Zwei weitere Vorträge sind angekündigt, nämlich der Zwischenbericht über die „Möglichkeit zur erweiterten Außenbewirtung“ und Ausführungen der Polizei zur örtlichen Kriminalstatistik für das Jahr 2019.

Kinderbetreuung ausbauen

Zu beschließen haben die Mitglieder des Gremiums die örtliche Bedarfsplanung für das kommende Kindergartenjahr 2020/2021. Laut Vorlage ist aus heutiger Sicht für den Kindergartenbereich „festzuhalten, dass alle Rechtsansprüche bedient werden können“. Doch gebe es für Kinder unter drei „unvermindert Nachfragen nach geeigneten Betreuungsplätzen“. Deshalb sowie im Hinblick auf Strukturveränderung in bestehenden Wohngebieten und dem zu erwartenden Bevölkerungszuwachs in den Baugebieten Weststadt und Nordstadt-Kurzgewann sei es „erforderlich, die Kinderbetreuung sowohl im Ü3- als auch im U3-Bereich weiter auszubauen“.

Außerdem schlägt die Verwaltung vor, ein besonders ausgestattetes Mehrzweckfahrzeug zum Bruttopreis von rund 52 100 Euro anzuschaffen, um dem „erhöhten Aufkommen von Laub und Schmutz im Römerstadion und in Pausenhöfen gerecht zu werden“.

Neben Auftragsvergaben für Arbeiten unter anderem zur bevorstehenden Sanierung des Alemannenwegs soll das Gremium überplanmäßige Ausgaben für die Sozialarbeit an der Werkrealschule Unterer Neckar und die Gestaltung des Umfelds der Martinshöfe bewilligen. Eingangs haben Einwohnerinnen und Einwohner das Wort.

