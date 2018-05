Eine Spur in die eigene Vergangenheit

Anzeige

Für die Joachim Vernau-Reihe steht Jan Joseph Liefers aktuell wieder vor der Kamera, in „Schattengrund“, einem Thriller für Jugendliche, spielt Josefine Preuss die Hauptrolle.

Doch die Bücher stehen für Herrmann im Vordergrund, sie liebt es, für ihre Geschichten zu reisen und zu recherchieren. Auch davon erzählte sie in Ladenburg. So ließ sie sich ihre eigene Akte bei der Gauck-Behörde zeigen, denn auch Judith Kepler wird immer wieder mit der Vergangenheit ihrer Familie in der ehemaligen DDR konfrontiert. Herrmann besuchte außerdem die DSEI in London, eine internationale Fachmesse für Verteidigung und Sicherheit, erlebte dort Warlords in Fantasieuniformen, erfuhr das Neueste über Pupillenscans und fand so den perfekten Ort, um „böse Menschen aufeinandertreffen zu lassen.“ Derzeit arbeitet Herrmann am dritten und letzten Band um die engagierte Tatortreinigerin. „Sie ist neben Vernau meine Lieblingsfigur.“

Trotz Nervenkitzel und prominentem Besuch herrscht auf dem Obsthof in der Kriminacht immer eine heitere, entspannte Atmosphäre, es gibt Gelegenheit, mit den Autoren und anderen Krimifreunden ins Gespräch zu kommen. Veranstaltet wird das Event von Anfang an vom Obsthof Schuhmann, der Buchhandlung Seitenweise Bücher am Markt und der Stadtbibliothek Ladenburg – ein bewährtes Team.

Das Konzept geht auf, auch in der 12. Ausgabe war die Lesung mit 120 Besuchern restlos ausverkauft. Bereits in wenigen Monaten beginnt für Antje Kietzmann, Sigrid Platsch und Christine Schuhmann wieder die Suche nach Autoren . Einen weiteren Wunschkandidaten gäbe es da noch. „Frank Schätzing wäre toll“, so Kietzmann. „Wir schauen mal, was machbar ist.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.05.2018