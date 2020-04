Eine Vernissage ohne Publikum

Schon seit zwei Jahren ist der Kunstverein Ladenburg (KVL) in Gesprächen mit dem Fotokünstler Markus Kaesler, um eine Ausstellung mit dessen Werken zu planen. Als Rahmen war das Festival Off// Foto geplant, doch auch das gestaltete sich schwierig, wurde diese Veranstaltung doch zweimal verschoben.

2020 sollte sie über die Bühne gehen und mit ihr auch Kaeslers Werkschau mit dem Titel „uniform urbanism.“ Der englische Begriff bezieht sich auf die Gleichförmigkeit vieler Großstädte. „Die Serie richtet ihren Blick auf die allgegenwärtige Präsenz von Logos und Werbebotschaften im urbanen Umfeld“, heißt es im Faltblatt zur Ausstellung.

Die nun doch wieder nicht in der geplanten Form stattfinden kann, diesmal allerdings wegen der Kontaktbeschränkungen, die den Menschen dieser Tage durch die Corona-Pandemie auferlegt werden: Das Festival wurde abgesagt, die Organisatoren teilten mit, dass es allen Beteiligten freistehe, wie sie nun weiter verfahren wollten. „Eine Möglichkeit sei, zu verschieben, die andere ein Video zu schicken, das dann auf Website und Facebook veröffentlicht werden würde“, zitiert KVL-Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert aus den Bedingungen.

Beim Verein wurde beschlossen, die Ausstellung in der virtuellen Variante stattfinden zu lassen. Dazu wurden die Werke im Kunstfenster aufgebaut und gefilmt. Nun ist die Schau sowohl auf Facebook, als auch beim Internetauftritt des Vereins, www.kunstverein-ladenburg.de, zu sehen. Der Künstler erklärt in dem gut fünfminütigen Film seine Arbeitsweise: Er arbeitet mit einer Lochbildkamera und Röntgenfilmen, die beidseitig lichtempfindlich beschichtet sind und entsprechend beidseitig belichtet werden können. Kaesler erklärt: „Die Perspektive löst sich auf. Wir wissen nicht, was ist Spiegelung, was Perspektive, an welchem Punkt befinden wir Betrachter uns überhaupt.“

Auf diese Weise entstanden Bilder aus den 50 größten Städten Deutschlands: Häuser und Passagen sind fragmentarisch zu sehen, Einkaufsstraßen, Galerien, Markennamen, alles überlagert mit anderen Motiven wie die Spiegelungen von Schaufensterscheiben. Wo sie wohl aufgenommen wurden? Kaesler verrät es; an den Bilderrahmen stehen Städtenamen wie , München, Stuttgart oder Kassel, und auch im Film geht es um Eindrücke aus Berlin oder Leverkusen. Er sei sich dessen bewusst, dass die digitale Präsentation einer analogen Ausstellung nicht „die ideale Form ist“, gesteht Kaesler zu. Trotzdem kann man einen (analogen) Blick durchs Kunstfenster in der Hauptstraße 77 werfen.

Zudem gibt es von den verschiedenen Motiven große und kleine Aufnahmen; während der Ausstellung werden sie durch die jeweiligen Pendants ersetzt, kündigt Kaesler an. Dazu gibt es einen Katalog und zweiseitig bedruckte Glasplatten. Geplant ist eine „Midissage“ am Freitag, 8. Mai, um 18 Uhr, sowie eine Finissage zum Ausstellungsende am Sonntag, 24. Mai, um 11 Uhr. Unter einschränkenden Bedingungen soll irgendwann auch der Besuch der Werkschau möglich sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.04.2020