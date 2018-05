„Eine wichtige kulturelle Einrichtung“

Anzeige

Funktioniert das nach auch heute noch gut?

Baumer: Ja, das kann man sagen. Aber die Leute sind nicht mehr so bereit, sich in Vereinen zu engagieren.

Wie sehen Sie die Zukunft der Stadtkapelle?

Baumer: Die sehe ich positiv, weil die gespielte Literatur immer den Bedürfnissen von jungen Musikern angepasst wird.

Sie sind der Stadtkapelle seit ihrer Gründung bekanntermaßen eng verbunden.

Baumer: Ich habe sie mit aufgebaut und leite sie seit der Gründung. Ich wurde gewählt, weil ich damals auch schon in der Musikschule tätig war, deren Leitung ich mittlerweile ebenfalls übernommen habe.

Wie feiern Sie das Jubiläum?

Baumer: Mit dem abwechslungsreichen Konzert „25 Jahre Vielfalt“ am 12. Mai um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle. Wie spielen einige Stücke, die bei vergangenen Konzerten besonders gut ankamen, und auch neue. Zudem veranstalten wir am 7. Juli im Antoniushof in der Färbergasse erstmals ein Sommerfest.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018