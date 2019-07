Einheimische bevorzugt

Wer als privater Bauherr Interesse an städtischem Grund im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann hat, muss sich bis Freitag, 9. August, über ein Online-Formular auf der Internetseite der Verwaltung bewerben. Wo liegen diese Grundstücke? Wie stehen die Chancen, zum Zuge zu kommen? Darüber informierten am Dienstagabend Bürgermeister Stefan Schmutz, Stadtbaumeister André Rehmsmeier und Thomas Krötz, der im Rathaus Zuständige für städtische Grundstücke.

Es gibt 18 städtische Wohnbaugrundstücke für private Bauherren, Baugemeinschaften und kleinere Bauträger sowie zwölf für Bauträger, die aber erst am kommenden Dienstag informiert werden. Alle Informationen und Vergabekriterien zu den Grundstücken für private Bauherren sind auf der Internetseite der Stadt (www.ladenburg.de) einsehbar. „1300 Interessenten haben sich vormerken lassen“, sagte Schmutz vor rund 30 Zuhörern. Weil die Nachfrage das Angebot aber auf jeden Fall übersteigt, hat der Gemeinderat Kriterien zur Vergabe beschlossen.

Ein „Einheimischen-Modell“ kommt zum Tragen. Dadurch will man auch Einkommensschwächeren in der Bevölkerung der Erwerb von Wohnraum im Erbbaurecht ermöglichen. Für den Grad der „Ortsgebundenheit“, darunter Parameter wie unter anderem bisherige Wohndauer und ehrenamtliche Tätigkeit, gibt es ebenso Punkte wie für soziale Größen, also beispielsweise Zahl von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen im Haushalt. Als Obergrenze gilt das durchschnittliche Ladenburger Jahreseinkommen von 41 000 Euro.

Die Auswertung der Bewerbungen behandelt im September der Gemeinderat in nicht-öffentlicher Sitzung. Im November werden, so lautet der Plan, die Grundstücke verkauft beziehungsweise bis Dezember im Erbbaurecht vergeben.

Teil im Erbbaurecht vergeben

Im August beginnen die Arbeiten für den Lärmschutzwall entlang der Bahnlinie zwischen Friedhof und Nordumgehung. Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet selbst sollen bis Ende des Jahres beendet sein. Bald beginnt die Sommerpause auf der Baustelle. Danach heißt es: Bau der Straßen und des Heizkraftwerks. Ab März 2020 gewährleisteten die Pfalzwerke die Wärmeversorgung.

Die städtischen Grundstücke, acht davon aus dem Bestand der Günther’schen Stiftung, werden zum größeren Teil im Erbbaurecht vergeben. Reihen- und Doppelhäuser gehören also für 99 Jahre dem Erbbaunehmer, während das Grundstück Eigentum der Stadt bleibt. Es gibt eine Zinsermäßigung für bis zu zwei minderjährige Kinder im Haushalt. Sieben Erbbaunehmer der Reihenhäuser müssen zusammen eine Tiefgarage bauen lassen. Vier für freistehende Einfamilienhäuser vorgesehene Grundstücke werden gegen Höchstgebot verkauft. Ab 650 Euro pro Quadratmeter (inklusive Erschließung) geht es los. „Wenn die Preise zu sehr nach oben galoppieren, werden wir uns erlauben, Liquiditätsnachweise einzufordern“, sagte Krötz. Die Bebauung muss ab Vertragsabschluss innerhalb von zwei Jahren erfolgen. „Sonst wird rückabgewickelt“, so Krötz. Um Spekulation auszuschließen, behält sich die Stadt Rückkaufrechte vor, falls Grundstücke vor Baubeginn verkauft werden sollen. Ebenso sind zehn Jahre Eigennutzung erforderlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019