Einige bremsen, andere drücken aufs Gas

Die Leute im Bauamt der Stadt Ladenburg sind nicht zu beneiden: Allein das Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann bindet viele Kräfte. Und es ist ja nicht das einzige. Dabei sind die personellen „Kapazitäten begrenzt“, wie ein Stadtrat in der jüngsten Ratssitzung sagte. Dazu kommt Druck von allen Seiten: Die Nachbarn auf der Westseite des Areals befürchten zunehmenden Verkehr. Die Verwaltung konnte bei einer Bürger-Information nur eine Neugestaltung des Parkraums vorschlagen. Die Anwohner wirkten alles andere als zufrieden.

An der Ostflanke der neuen Nordstadt läuft dagegen ein Teil der Weihergärten-Bewohner Sturm. Sie wollen aus Furcht vor mehr Feinstaub verhindern, dass zur Wärmeversorgung des Baugebiets in der geplanten Heizzentrale an der Weinheimer Straße möglicherweise Holz verbrannt wird. „Eine gasbetriebene Anlage emittiert keinen Feinstaub“, sagte Hans-Michael Höhle in der Sitzung unter dem Punkt „Fragen und Anregungen von Einwohnern“. Bereits eingangs hatte Bürgermeister Stefan Schmutz die Auftragsvergabe zur Wärmeversorgung wegen rechtlicher Einwände, die zu prüfen seien, in die Februarsitzung vertagt.

Gut möglich, dass die vorab per E-Mail an die Fraktionen gesendeten Argumente der Kritiker aus den Weihergärten bei der Absetzung des Themas eine Rolle gespielt haben. Dies bringt wiederum so manchen Häuslebauer in spe auf die Palme. Denn diese Gruppe sieht sich sowohl durch solche Einwände als auch Stockungen im Planungsablauf ausgebremst und würde gerne mehr Gas geben: Man sehnt sich dringend nach Entscheidungen, die Auswirkungen darauf haben, wie man bauen und am besten finanzieren kann. Dazu gehört auch die Frage nach der Energieversorgung. Und da heißt es nun abwarten, denn grundsätzlich besteht Anschlusszwang an die Heizzentrale. Nur wer nachweislich einen besseren Effizienzstandard erreicht, kann sich davon befreien lassen, sagt die Stadtverwaltung.

„Ende dieses Jahres werden die ersten Grundstücke der Stadt auf dem Markt angeboten“, sagte ein Stadtrat am Mittwoch. Um exakt kalkulieren zu können, wünschen sich einige Bauwillige, dass der Gemeinderat die Preise für städtische Grundstücke früher festlegt. Immerhin will Bürgermeister Schmutz den Gemeinderat „noch vor der Kommunalwahl im Mai“ einen Grundsatzbeschluss über die Vergabekriterien fassen lassen, heißt es auf Anfrage. Am Wochenende erfolge dazu eine weitere Klausurtagung.

Man muss jedoch wissen, dass die meisten Grundstücke für Einfamilienhäuser in privater oder kirchlicher Hand (Erbbaugrundstücke) sind. Dennoch hat die Stadt mit nur 30 Grundstücken Einfluss auf den Bau von rund der Hälfte aller Wohneinheiten. Diese städtischen Grundstücke sollen überwiegend zu einem eher moderaten Preis verkauft werden, wenn ein Investor dafür bezahlbaren Wohnraum schafft. Doch könnten „noch dieses Jahr Grundstücke angeboten werden, die für Familien geeignet sind, da hier die Nachfragen sehr hoch sind“.

