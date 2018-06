„Einiges an Hausaufgaben“ für Zukunft der Krippen

Anzeige

Der Bedarf an Ganztagsplätzen für Kinder unter drei Jahren steigt in Ladenburg weiter an. Und zwar „massiv“, wie Bürgermeister Stefan Schmutz betont. In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit dem örtlichen Bedarf an Betreuung von Mädchen und Jungen im Vorschulalter. Diesem Thema komme „erhebliche Bedeutung“ zu, sagte Schmutz. Ladenburg wachse durch die Neubaugebiete Martinshöfe, West- und Nordstadt in den kommenden Jahren um rund 2500 Einwohner an, darunter 120 Kinder unter sechs Jahren. Da man sich viele Familien wünsche, wolle man auch entsprechende Plätze für den Nachwuchs anbieten.

„Viele Nachfragen nach Ganztagsplätzen im Kindergartenbereich können wir zurzeit nicht bedienen, was viele Familien in Schwierigkeiten bringt“, räumt Schmutz ein. Obendrein ist laut Beschlussvorlage mit Zuweisungen von Flüchtlingsfamilien zu rechnen. Deshalb wird das Angebot ab dem Kindergartenjahr 2018/19 durch „geringfügige bauliche Änderungen“ im St. Josefkindergarten (10 Plätze) und in der städtischen Kita „Römernest“ (20) von 50 auf 80 Plätze erhöht. Die aktuelle Situation bezeichnete Schmutz als „grenzwertig“. So liege die Versorgungsquote bei den Null- bis Dreijährigen bei 44 Prozent und bei den Ein- bis Dreijährigen bei 62 Prozent. Unterm Strich sei die Gesamtquote von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gesunken. Dabei nutzten aus verschiedenen Gründen auch ab dem kommenden Jahr noch nicht einmal alle 437 Kinder mit Rechtsanspruch die künftig 373 zur Verfügung stehenden Plätze.

„Im Krippenbereich liegen enorme zusätzliche Anstrengungen vor uns: Da sehe ich einiges an Hausaufgaben für die Zukunft“, so Schmutz. Im Gebiet der Hockenwiese will er „zeitnah zusätzliche Angebote schaffen“. Auch in der Neuen Nordstadt sei Kinderbetreuung vorzusehen. Dieser Einschätzung stimmte Karl-Martin Hoffmann (CDU) im Namen der CDU-Fraktion ebenso zu wie dem Bedarfsplan, der einstimmig akzeptiert wurde.