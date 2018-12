Einrichtungen schließen

In den Weihnachtsferien ist das Rathaus an allen Arbeitstagen – also auch am 27. und 28. Dezember sowie vom 2. bis 4. Januar – geöffnet. Geschlossen ist es außer an den Sonn- und Feiertagen nur am 24. Dezember (Heiligabend) und am 31. Dezember (Silvester).

Der letzte Öffnungstag der Stadtbibliothek vor den Weihnachtsferien ist Samstag, 22. Dezember. Die Tourist Information ist auch noch am Sonntag, 23. Dezember, für Besucher geöffnet. Von Montag, 24. Dezember, bis Mittwoch, 2. Januar, sind beide Einrichtungen geschlossen. Leihfristverlängerungen sind online über www.stadtbibliothek-ladenburg.de möglich.

Elektronische Medien sind über die Onleihe-Plattform www.metropolbib.de jederzeit ausleihbar. Für Rückgaben während der Schließungszeit stehen die Medienboxen am Seiteneingang des Gebäudes zur Verfügung. Ab Donnerstag, 3. Januar, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten der Stadtbibliothek und der Tourist Information. Das Lobdengau-Museum ist von Sonntag, 23. Dezember, bis Samstag, 5. Januar, geschlossen. red

